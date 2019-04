Tragédia: Jacaré devora corpo de pescador no Amazonas

O cadáver foi liberado pela Polícia Civil do município para o sepultamento | Foto: Divulgação

Itacoatiara - Após três dias desaparecido, o pescador Raimundo Alencar Maciel, de 70 anos, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (9). A família informou à polícia que o idoso pode ter sido vítima de um ataque de jacaré. O corpo dele foi encontrado, sem pernas e braços, em um lago na comunidade Paraná do Amatari, em Itacoatiara (distante a 165 km de Manaus).

De acordo com policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o idoso estava desaparecido desde o último sábado (6), quando saiu para pescar em uma canoa, na comunidade rural (distante a quase duas horas da sede do município).

Buscas

Familiares e amigos realizaram buscas pela vítima durante todo o final de semana, somente por volta das 8h45 desta terça-feira encontraram o corpo totalmente dilacerado, com características de mordidas de jacaré.

"A princípio não foi constatado nenhuma marca de violência no corpo da vítima. A família também informou que o pescador não tinha desavenças e não saiu com nada de valor. Os parentes acreditam que o idoso foi atacado por um jacaré, mas não temos como confirmar com certeza. Ele pode ter devorado o corpo após a morte dele. Talvez pela idade, ele pode ter sofrido um mal subido, um desmaio e depois caiu no lago. Em seguida, ele pode ter sido devorado pelo animal", explicou um sargento do 2º BPM, que pediu anonimato

Ainda conforme o sargento, o corpo da vítima foi liberado pela Polícia Civil do município para o sepultamento. "Após todos os procedimentos iniciais de investigação, o delegado permitiu que os familiares enterrassem a vítima".

Outro caso

O agricultor Lenivaldo Andrade Nogueira, de 50 anos, foi encontrado morto no dia 31 de março deste ano , no lago do Mamuri, sem os membros superiores e inferiores. Pelas características do corpo, os familiares da vítima acreditam que ele pode ter sido morto em um ataque de jacarés. O fato aconteceu no município de Careiro Castanho (distante 88 quilômetros de Manaus).

Leia mais

Vídeo: Jacaré ataca e deixa homem gravemente ferido no Amazonas

Jacaré ataca e mata cachorro durante passeio de família; veja vídeo