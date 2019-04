Falta de banheiros públicos deixa população sem alternativa, em Manaus

Nenhum. Esse é o total de banheiros públicos disponibilizados no centro da cidade de Manaus para ambulantes ou pessoas em compra na região | Foto: Marcely Gomes

Manaus - Para quem vai ao Centro da cidade e precisa usar o banheiro, fica a dúvida de quantos e onde encontrar espaços públicos que atendam esta necessidade na região. A resposta não costuma agradar quem frequenta a localidade, já que não existem espaços destinados para essa finalidade na maior área comercial de Manaus.

Mas, além do Centro, outras áreas da cidade também sofrem com a deficiência de locais que atendam as necessidades fisiológicas dos consumidores e demais visitantes, como é o caso dos turistas que chegam todos os dias na capital amazonense e esbarram na falta de estrutura para atendê-los. A sujeira e o mau cheiro, provenientes de quem "dá um jeitinho" na hora do aperreio, são os pontos de maior reclamação entre todos os públicos que visitam estes locais e não encontram banheiros públicos disponíveis.

Cerca de 65 mil pessoas frequentam diariamente o Centro da cidade, segundo a estimativa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus). Na Praça da Matriz o problema é evidente. A praça foi reinaugurada dia 15 de novembro de 2017 e custou mais de R$ 5 milhões aos cofres públicos e, desde então, não teve nenhum banheiro público instalado no local.

Antes da reforma, por outro lado, o local possuía banheiros na área de alimentação da praça, onde fica o relógio municipal. Agora, a fonte de água da praça é utilizado como mictório.

Os moradores de rua da Praça da Matriz relatam que, pela falta de dinheiro, medidas degradantes são tomadas na hora de arrumar uma solução para o problema.

“Quando nós precisamos fazer alguma coisa, a gente urina dentro de uma garrafa e joga fora ou fazemos perto da igreja. Isso não é certo, mas é o que podemos fazer”, lamenta o morador de rua.



Embora haja banheiros públicos nos terminais de ônibus da cidade, eles encontram-se em situação precária. Para os passageiros, a higiene desses lugares deixa desejar. Segundo os frequentadores do terminal 3, é melhor esperar chegar em casa, que arriscar ir no banheiro do terminal.

“Acho que deveriam ter mais opções de banheiros pela cidade, porque aqui no terminal o banheiro está em situação precária. Está todo quebrado e pichado. Se tivessem banheiros químicos espalhados pela cidade, ninguém precisaria esperar até chegar em casa”, comenta Ana Clara, estudante de 20 anos.

Alternativas de banheiro

Algumas lojas, como é o caso da Bemol, restaurantes e algumas farmácias disponibilizam seus banheiros para o uso da população. Alguns pontos do Centro também oferecem serviços de banheiros pagos. Com taxas que variam de um R$ 1 a R$ 2 por pessoa. De acordo com os consumidores, o pagamento dessas taxas, por quem vai ao Centro com a família e precisa fazer suas necessidades, pode ser bastante salgado no fim das compras.



Mesmo pagando para fazer uso dos banheiros, os espaços não oferecem uma infraestrutura adequada para as mães com bebês de colo. Nenhum dos banheiros do Centro apresentava fraldário.

Mau cheiro e segurança



Os vendedores ambulantes recorrem a camaradagem dos lojistas ou gastam a todo instante dinheiro para ir aos banheiros privados. “Nós sentimos falta de banheiros. Tem gente que vem se aliviar aqui perto das bancas e fica um cheiro terrível. Foi tudo mal pensado, até essa praça que está linda, mas não tem fiscalização para os mijões”, brinca uma vendedora ambulante de 32 anos.

Na Praça do Relógio, a fonte de água está desligada e virou um mictório a céu aberto. O policiamento da região disse que já abordou diversas vezes pessoas urinando no local, mas eles voltam a repetir o ato.



Segundo os vendedores ambulantes, nem todos os donos de lojas permitem que pessoas que não sejam clientes usem o local.

“O banheiro da minha loja é só para funcionários ou para clientes que pedirem a chave. Eu não deixo aberto para todo mundo porque tem muito risco de doenças ou furtos, como já roubaram sabonete e papel higiênico daqui”, alerta o dono de uma loja de roupas do famoso "bate palmas".

Obrigados por lei

A resistência de empresários para oferecerem banheiros com condições adequadas pode gerar multa. De acordo a Lei Municipal n. º 1937 de 27 de novembro de 2014, os estabelecimentos públicos e privados ficam obrigados a disponibilizar aos usuários, em seus banheiros, revestimento descartável de assento sanitário.

Os infratores dessa Lei estarão sujeitos a punição, como por exemplo, multa de R$ 100 a R$ 1000, duplicado em caso de reincidência. Nos casos de estabelecimento privado, a suspensão do seu funcionamento por período de até 30 dias, e até mesmo, a interdição do mesmo.

Aqueles que vão até agências bancárias e não usam o banheiro porque não é permitido, podem ir atrás de seus direitos. Segundo, a Lei Municipal n. º 1729 de maio de 2013, ficam obrigados as agências bancárias, instituições financeiras, agências de correios e lotéricas localizadas no município de Manaus a instalar banheiros para uso público no interior de seus estabelecimentos. Já a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) fica responsável pela fiscalização e operacionalização dos dispositivos desta Lei.

Previsão de banheiros públicos no centro

Questionados sobre a previsão da instalação de banheiros públicos no Centro da cidade, a Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Manaus (Semcom) informou que priorizou o resgate da identidade arquitetônica do Centro Histórico de Manaus, dentro do PAC Cidades Históricas.

De acordo com a assessoria, após a conclusão de todas as obras de monumentos previstas, será feito um levantamento para a viabilidade de novos banheiros na área.

Acerca dos banheiros localizados nos terminais de ônibus e no complexo da Ponta Negra, a Semcom esclarece que a manutenção dos banheiros públicos nos terminais é de responsabilidade Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), que realiza o trabalho rotineiramente.

Já os espaços localizados no Complexo Turístico da Ponta Negra são de responsabilidade de iniciativa privada, não cabendo à administração municipal qualquer interferência.

