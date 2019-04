Vídeo: pescadores abastecem frigoríficos para semana santa em Manaus

Manaus - Faltando duas semanas para a semana santa, os piscicultores já estão fazendo a despesca para abastecer os frigoríficos que vão fornecer peixes para o feirão do pescado. A rede de arrasto já está posicionada e os pescadores a postos para a retirada dos peixes.

De apenas uma propriedade de piscicultura no quilômetro quatro da BR-174 serão retiradas cerca de 30 toneladas de matrinxã e 20 toneladas de tambaqui para o Feirão do Pescado. A expectativa é vender todas as 50 toneladas do pescado.

Além do peixe fresco, vai ter também pescado processado em forma de filé, postas e até como picadinho. Serviços como cortes especiais e retirada de espinha também vão estar disponíveis. Os preços são variados. O tambaqui vai custar entre R$ 8,50 a R$ 11,90 o quilo, já a matrinxã vai ter o valor fixo de R$ 11,90 independente do peso.

A abertura oficial do feirão é no próximo dia 17, às 9h, no Centro Social Urbano do Parque Dez. Além do CSU, o feirão acontece também na Alameda do Samba, no bairro Alvorada, no Centro de Convivência padre Pedro Vignola, no bairro Cidade Nova e no estacionamento do Sebrae - unidade Aleixo, na zona centro-sul de Manaus.

