774 aprovados no concurso da Susam serão convocados no dia 15 de abril

Manaus - Foi anunciado nesta segunda_feira (15), a convocação de todos os 774 candidatos classificados no concurso da Susam de 2014 que ainda aguardam nomeação. Os convocados vão substituir as vagas de trabalhadores do Regime Especial Temporário (RETs), de aposentados e servidores falecidos. O secretário Rodrigo Tobias afirma que a lista está pronta e será encaminhada à Casa Civil do Governo para publicação no Diário Oficial do Estado (DOE).

"Quando assumi a secretaria, já havia uma comissão trabalhando no estudo de viabilidade econômica e na substituição dos concursados. Precisava fechar a conta. O estudo foi concluído e estamos com a lista em mãos", completou Rodrigo Tobias.

Histórico

Esta é a 11ª chamada do Concurso, que foi homologado em abril de 2015 e tem validade até o dia 16 de abril deste ano. Os convocados vão ocupar cargos na sede da Susam e demais unidades em Manaus, além das Fundações de saúde.

Realizado em 2014, o concurso classificou 9.345 candidatos. No final de 2018, todos os classificados para cargos no interior foram chamados, totalizando 2.446 convocados.

Os convocados devem ficar atentos aos exames e documentos necessários para a posse.

Lista de exames:

a) Sangue: hemograma completo, grupo sanguíneo + fator RH, VDRL e Glicose (exames com validade de 3 meses);

Urina: EAS (exames com validade de 3 meses);

b) Parasitológico (exames com validade de 3 meses);

c) Eletrocardiograma com laudo, somente para candidatos acima de 35 anos (exame com validade de 6 meses);

d) Radiograma do tórax com laudo, exceto grávidas (exame com validade de 6 meses);

e) Escarro, apenas para mulheres grávidas;

f) Exame oftalmológico (exame com validade de 1 ano)

g) Eletroencefalograma, apenas para o cargo de motorista (exame com validade de 1 ano);

h) Audiométrico, apenas para o cargo de motorista (exame com validade de 6 meses);

i) PSA livre e total, apenas para homens acima de 35 anos (exame com validade de 6 meses);

j) Colpocitologia, apenas para mulheres acima de 35 anos (exame com validade de 1 ano);

k) USG Mamária, apenas para mulheres acima de 35 anos (exame com validade de 1 ano);

l) Atestado de Sanidade Física e Mental, emitido por médico vinculado ao SUS.

Lista de documentos:

m) Ficha Cadastral digitada (disponível no site www.saude.am.gov.br) - ORIGINAL;

n) Laudo Médico emitido pela Junta Médica Pericial do Estado do Amazonas - ORIGINAL;

o) 1 (uma) Foto 3x4;

p) PIS/PASEP (Caso nunca tenha trabalhado, Cópia da Carteira de Trabalho - parte da foto e verso) – 1 (uma) CÓPIA;

q) Carteira de Identidade – RG (CNH não será aceita como documento de identificação) - 1 (uma) CÓPIA;

r) Cadastro de Pessoa Física – CPF - 1 (uma) CÓPIA;

s) Carteira Nacional de Habilitação – CNH: categoria D, para o cargo de MOTORISTA - 1 (uma) CÓPIA;

t) Comprovante de Residência (Somente ÁGUA, TELEFONE OU ENERGIA com CEP) ou Declaração de Residência emitida por Cartório ou Delegacia - 1 (uma) CÓPIA;

u) Título de Eleitor e Certidão de quitação eleitoral atualizado (disponível no sitehttp://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral) - 1 (uma) CÓPIA;

v) Certificado de Reservista ou Certificado de Dispensa de Incorporação - 1 (uma) CÓPIA;

w) Conta Corrente no Banco BRADESCO: Extrato ou Cartão (Cópia legível) – transcrever manualmente o nº da agência e nº da conta corrente e assinar igual a identidade - 1 (uma) CÓPIA;

x) Cargos de Nível Superior – Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior na área de atuação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC - 1 (uma) CÓPIA;

y) Registro no Conselho de Classe – Regional AMAZONAS, em caso de outra região trazer declaração de transferência e protocolo de entrada na Regional AMAZONAS - 1 (uma) CÓPIA;

z) Comprovante de quitação com o Conselho de Classe - 1 (uma) CÓPIA;

aa) Cargos de Nível Médio - Certificado, devidamente registrado, de curso de nível Médio completo, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC - 1 (uma) CÓPIA;

bb) Registro no Conselho de Classe – Regional AMAZONAS, em caso de outra região, trazer declaração de transferência e protocolo de entrada na Regional AMAZONAS (Profissionais da Saúde) - 1 (uma) CÓPIA;

cc) Certificado de Conclusão de Curso Técnico na Área de Atuação, para os Cargos Técnicos de Nível Médio (Profissionais da Saúde) - 1 (uma) CÓPIA;

dd) Cargos de Nível Fundamental Completo – Certificado, devidamente registrado, de curso de nível Fundamental completo, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC - 1 (uma) CÓPIA;

ee) Certificado de Informática Básica para o Cargo de Agente Administrativo - 1 (uma) CÓPIA;

ff) Cargos de Nível Fundamental Incompleto – Comprovante de Escolaridade de Nível Fundamental Incompleto, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC - 1 (uma) CÓPIA;

gg) Declaração de bens (característica dos bens) e valores que constituam patrimônio, e, se casado (a), a do cônjuge. Informações deverão ser digitadas caso não possua bens, informar: “nada a declarar” (disponível no site www.saude.am.gov.br) - ORIGINAL;

hh) Declaração de não estar cumprindo e nem ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade por prática de improbidade administrativa. Informações deverão ser digitadas (disponível no sitewww.saude.am.gov.br) - ORIGINAL;

ii) Declaração quanto ao exercício de outro(s) cargo(s), emprego(s) ou função(ões) pública(s). Informações deverão ser digitadas (disponível no site www.saude.am.gov.br) - ORIGINAL;

jj) Declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade. Informações deverão ser digitadas (disponível no site www.saude.am.gov.br) - ORIGINAL;

kk) Apresentar certidão (nada consta) do setor de distribuição do fórum criminal dos locais em que tenha residido nos últimos cinco anos da Justiça Federal. - ORIGINAL;

ll) Apresentar certidão (nada consta) do setor de distribuição do fórum criminal dos locais em que tenha residido nos últimos cinco anos da Justiça Estadual. - ORIGINAL;

mm) Apresentar certidão (nada consta) da Polícia Federal. (disponível em http://servicos.dpf.gov.br) - ORIGINAL.

*Com informações da assessoria.

