Cozinheira é a última ganhadora do prêmio do jornal Agora

Elza Costa foi a última vencedora do Prêmio Agora | Foto: Douglas Savi

Manaus - A última sortuda que levou o Prêmio Agora todo dia foi a cozinheira Elza Costa Araújo, de 57 anos. Ela já estava desacreditada que iria vencer o prêmio semanal estipulado em R$ 500, entregue pelo cartão Avancard. “Eu já tinha cinco jornais e não tinha preenchido por causa da preguiça. Foi quando o jornaleiro falou para eu não desistir. Bom, eu preenchi o cupom e cá estou eu”, fala.

O dinheiro chegou em boa hora para a moradora do bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Com o prêmio, ela conseguirá ajudar na festa de aniversário da neta no próximo sábado (13). “Eu irei comprar algumas coisinhas. Também irei ajudar o jornaleiro. Sem ele, eu não estaria aqui”, fala.

Há pelo menos cinco anos, ela compra o jornal Agora com o mesmo jornaleiro. A relação com o jornal, inclusive, já é quase íntima: sua editoria preferida é a de Política, as receitas ajudam ela na sua profissão, e as palavras cruzadas são para o tempo de folga.

“Eu estava dando o lanche da minha neta quando me ligaram informando que havia ganhado o prêmio. Eu nem acreditei. Meu conselho para as pessoas que participam é que elas continuem”, diz.

Confira a entrevista:

Ela compra jornal com o mesmo jornaleiro há, pelo menos, cinco anos | Autor: Douglas Savi

Leia Mais

Professora aposentada ganha prêmio do jornal Agora

Dona de casa ganha R$ 500 em promoção do Jornal Agora