Universidades da Califórnia oferecem 30 bolsas para estudantes do AM

Manaus- A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) informa que estão abertas, até domingo (28), as inscrições do programa de bolsas parciais de estudos na Califórnia, ofertadas pela California State University, Northridge (CSUN), em conjunto com a University of La Verne (ULV), para estudantes do Amazonas. Ao todo estão sendo ofertadas 30 bolsas para os alunos da UEA, para janeiro e julho de 2020 e janeiro de 2021

O programa oferece ao aluno a oportunidade de aprofundar conhecimentos na área de Relações Internacionais e demais áreas da Administração no período de férias, em conjunto com o desenvolvimento do idioma inglês e uma experiência internacional, objetivos relevantes para jovens profissionais no mercado de trabalho atual.

Os cursos oferecidos no Campus da ULV são “Strategy and Marketing”, “Finance and Accounting”, “Leading & Coaching the Human Organization” e “Contemporary Topics in Public Administration”.

Já no Campus da CSUN ocorrem o “Digital Companies & E-Business Revolution”, “IT Governance – Managing & Control”, “Design Thinking & Innovation” e “Business English – First Lessons”, sendo este último um curso voltado para alunos que visam desenvolver apenas o idioma inglês e precisam ter apenas o nível básico em proficiência.

Todos os cursos, com exceção do “Business English – First Lessons” oferecem um módulo de inglês para negócios sem custo adicional. Os programas possuem três semanas de duração, podendo ser realizados em janeiro ou julho, com aulas e atividades em tempo integral. É exigido nível de proficiência intermediário em inglês para os interessados, que terão acesso a preços especiais de hospedagem na Califórnia.

Os interessados deverão solicitar mais informações sobre os cursos e os critérios de concessão de bolsas por meio do endereço de e-mail ricardo.feausp@profbritto.com, ou preencher as informações no endereço eletrônico https://international.ibs-americas.com.

*Com informações da assessoria

