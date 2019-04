Vídeo: Entenda interdição e desvios em obras na av. Constantino Nery

Manaus - Começaram na última terça-feira (9) as obras de construção das duas passagens subterrâneas na avenida Constantino Nery. Mais de 20 casas foram interditadas e o trânsito foi desviado na rua João Valério. A obra terá a duração aproximada de um ano e três meses.

O novo sistema viário da Constantino Nery irá interligar os bairros Nossa Senhora das Graças, na zona sul, e São Geraldo, na zona oeste de Manaus. A obra é considerada a maior intervenção já feita na Constantino Nery e promete melhorar o trânsito no principal eixo entre as zonas norte e sul da cidade.

O sistema viário da avenida Constantino Nery ocupa uma área de 35 mil metros quadrados. Vão ser construídas duas passagens subterrâneas nas ruas Pará e João Valério que vão ajudar a melhorar o tráfego da região. O projeto existe há mais de 30 anos, e só agora começa a ser executado.

Agentes de trânsito ajudaram a organizar o trânsito no local | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Interdições

Para a realização da obra, vinte e duas casas foram interditadas totalmente e outras vinte e duas, parcialmente

Na manhã da última terça-feira (9), a rua João Valério teve o trânsito interditado. Blocos de concreto impediam o tráfego em direção a zona oeste. Para seguir viagem, o motorista precisou dobrar a direita em direção ao Parque dos Bilhares e fazer o retorno por baixo da ponte.

Houve quem não gostasse muito da mudança. Mas a maioria dos usuários da via acredita que a mudança trará melhorias à longo prazo. A interdição acontece à medida em que o cronograma de obras é executado.

As faixas azuis das avenidas Constantino Nery, Torquato Tapajós e Mário Ypiranga estão liberadas devido à obra | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Devido à construção subterrânea, a faixa azul da avenida Mário Ypiranga foi liberada para tráfego de todos os veículos. As faixas exclusivas da Constantino Nery e Torquato Tapajós também vão ficar liberadas até a conclusão da obra.

O projeto foi orçada em 64 milhões de reais - recursos oriundos de uma operação de crédito com o banco do brasil e a caixa econômica federal, por meio do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU).

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

