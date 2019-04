Vídeo: município pode ter água cortada por falta de pagamento no AM

Manaus - O município de Presidente Figueiredo tem 35 mil habitantes segundo dados do IBGE do ano passado. 60% dessa população reside na zona rural e os outros 40% na sede do município. Lá, o abastecimento de água é feito por meio de uma fonte natural que por mês libera 114 metros cúbicos do líquido.

Mas, há algumas semanas a empresa que fornece água para o município está sem receber o pagamento mensal firmado com a prefeitura, e por esse motivo, ameaçou cortar o abastecimento.

O caso preocupou a câmara municipal, que fez uma audiência pública para discutir se a prefeitura deve continuar com o contrato de captação de água da fonte ou não. De acordo com Jender Lobato, representante da prefeitura, a população pode ficar despreocupada, pois não vai faltar água.

Audiência foi realizada para tentar solucionar o problema | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Segundo dados do Serviço Autônomo de Águas e Esgotos (Saae) de Presidente Figueiredo, o município possui mais de quatro mil e novecentas ligações cadastradas. Desses, 80% é abastecido por uma fonte de água mineral e apenas 20% é abastecido pelos 3 poços artesianos.

Segundo o diretor do Saae, há um projeto de perfurações de mais três poços artesianos no município para atender a população, e o contrato deverá ser renovado até a conclusão desses poços.

