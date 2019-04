Municípios do AM podem receber Selo do Unicef em 2020

Manaus – Um total de 54 municípios do Amazonas aderiram em 2017 ao projeto Selo do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) que reconhece indicadores positivos de garantia dos direitos da criança e ao adolescente. Uma audiência pública foi realizada na manhã desta sexta-feira (12), na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), para apresentar o projeto, intitulado “Crianças e Adolescentes no Amazonas: mobilizar para garantir direitos”.

Além de apresentar o Selo UNICEF edição 2017 – 2020, a audiência pública também serviu para dialogar sobre a situação dos indicadores sociais da infância e adolescência no Amazonas. O presidente da comissão de Direitos Humanos, Deputado Dermilson Carvalho das Chagas e o presidente da Comissão de Direitos das Crianças e Adolescentes, Deputado Álvaro Campelo são os responsáveis por acolher e conduzir a audiência.

Campelo disse que o Selo é um instrumento importante que os gestores municipais terão para melhorar as políticas públicas voltadas para as crianças e adolescentes do Amazonas. "Nos sabemos das dificuldades financeiras lojistas e politicas, mas entendemos também que é preciso um esforço maior para que esse objetivo seja alcançado", disse.

Ao apresentar o Selo UNICEF e a situação da infância e adolescência no estado, os deputados esperam discutir e propor ações comuns para o enfrentamento aos desafios para realização dos direitos de crianças e adolescentes.

Acompanhe entrevista com o chefe do escritório da Unicef no Amazonas, Antônio Carlos Cabral.

O Selo UNICEF é uma iniciativa voltada para estimular e reconhecer avanços reais e positivos na promoção, realização e garantia dos direitos de crianças e adolescentes em municípios do Semiárido e da Amazônia Legal brasileira. Dos 644 municípios que aderiram à iniciativa na Amazônia Legal, 56 são do Amazonas.

Prefeitos(as) engajados no Selo, deputados(as) estaduais, equipes estaduais de Assistência, Saúde e Educação, Conselho Estadual dos Direitos de Crianças e Adolescentes e organizações da sociedade civil estão entre os convidados. Durante o evento serão ouvidos representantes dos(as) Prefeitos(as), Estado, UNICEF e adolescentes engajados.

Sobre o Selo UNICEF

O Selo UNICEF é realizado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) em conjunto com os nove Governos Estaduais da Amazônia e o Instituto Peabiru, e por meio de parceria estratégica com Cemar, Celtins, Energisa, Neve, Amil e RGE. A certificação internacional reconhece avanços reais e positivos para a vida de crianças e adolescentes. Receber o Selo significa que os municípios realizaram esforços, por meio de políticas públicas, para promover, proteger e realizar direitos de meninos e meninas.

