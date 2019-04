Mulher fica ferida após capotar carro em 'curva da morte' em Iranduba

A motorista foi socorrida pelos Bombeiros e levada ao SPA Joventina Dias | Foto: divulgação

Iranduba - Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, ficou ferida após sofrer um grave acidente de trânsito no inicio da tarde desta-sexta (12). O caso aconteceu no quilômetro 5, da rodovia AM-070 - Manoel Urbano, em Iranduba, região metropolitana de Manaus.

De acordo com policiais da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), a mulher conduzia um carro modelo Honda CRV, informações preliminares dão conta que a motorista perdeu o controle do veículo, colidiu no meio-fio da rodovia e capotou o carro contra um poste de iluminação.

"A ocorrência foi em uma área conhecida como 'curva da morte'. No momento chovia bastante e isso possivelmente teria influenciado no acidente", informou um tenente da 8ª CIPM, que não quis ter a identidade divulgada.

Conforme a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) o acidente ocorreu às 12h45. Não há informações se haviam outros passageiros no automóvel.

A mulher foi socorrida por uma equipe do CBMAM de Iranduba, e encaminhada para o Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) Joventina Dias, na Compensa, Zona Oeste da capital. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

