Trio é preso após tentar contrabandear 21 mil peixes no AM

Tabatinga – A Polícia Federal em Tabatinga, a 1.106 quilômetros de Manaus, prendeu dois brasileiros, de 38 e 41 anos, respectivamente, e um peruano de 33 anos, por tentativa de contrabando e porte ilegal de armas. O trio pretendia exportar 21 mil peixes da espécie aruanã para o Peru e para a Colômbia.

De acordo com os policiais que participaram da ação, durante uma inspeção rotineira nas embarcações que circulam pelo rio Solimões, ao inspecionarem um barco, os agentes encontraram os peixes escondidos embaixo de uma lona. Eles estavam divididos em centenas de sacos plásticos, e além dos peixes, também foram encontrados três cilindros de oxigênio, que servem para manter os sacos plásticos abastecidos de ar, e uma espingarda calibre 16 com quatro munições.

Os presos foram então conduzidos até a Delegacia de Polícia Federal em Tabatinga. Em depoimento na delegacia, o trio informou que teria adquirido os peixes na região dos rios Iça e Japurá, e que eles seriam exportados clandestinamente para Peru e Colômbia.

Foi ratificada a prisão e instaurado Inquérito Policial mediante Auto de Prisão em Flagrante, com indiciamento pelo crime de tentativa de contrabando e porte ilegal de arma. Os alevinos de aruanã apreendidos foram entregues ao campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam) em Tabatinga.

