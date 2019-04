Vídeo: Bagagens de mão agora devem ter tamanho e peso adequado em vôos

Manaus - As companhias aéreas passam a fiscalizar as bagagens de mão, a partir da última quarta-feira (10), quanto ao tamanho e peso. Desde o início da cobrança pelas bagagens despachadas muitos passageiros têm optado por levar apenas as bagagens de mão. O problema é que algumas acabam passando do tamanho padrão.

Isso causa transtorno na hora do embarque dentro da aeronave. Mesmo estando abaixo dos 10 kg permitidos, se a bagagem ultrapassar o tamanho adequado, a mesma vai ser cobrada pela companhia aérea.

Passageiros devem ficar atentos ao peso e tamanho das bagagens de mão | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Mas quem for viajar a partir de agora, precisa ficar atento. Começou na última quarta-feira (10) uma fiscalização em vários aeroportos do Brasil para verificar se a bagagem de mão está dentro do padrão definido pelas companhias.

Quem está acostumado a viajar já sabe o padrão da bagagem de mão. Ela precisa ter 55 cm de altura e 35 cm de largura. Isso para poder caber na parte superior que fica acima dos assentos. Ela também pode ser uma mochila ou bolsa pequena que caibam abaixo dos acentos. Se a bagagem sair desse padrão ela pode passar pela cobrança das companhias aéreas.

Caso bagagem passe dos padrões, empresas aéreas podem cobrar taxas | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

De acordo com a resolução 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o passageiro fica sujeito a essa fiscalização. E precisa ficar atento aos acessórios da bagagem, que podem encarecer a viagem. Nessas duas primeiras semanas os passageiros serão apenas orientados sobre as novas regras.

Após esse período de adaptação, as bagagens que excederem o tamanho permitido terão que ser despachadas nos balcões de check-in e estarão sujeitas a cobrança pelo serviço. O Procon Manaus vai ficar atento aos sites de vendas das companhias aéreas para saber se as mesmas estão orientando os passageiros.

