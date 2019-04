Reféns do medo: servidores expõem terror em UBS's assaltadas em Manaus

Manaus - O sentimento de impotência e o medo de ter uma arma apontada mais uma vez para si faz parte da rotina dos servidores de diversas Unidades Básicas de Saúde (UBS's) de Manaus. Médicos, enfermeiros, técnicos e seguranças relatam momentos de terror vividos durante os assaltos. Somente nos três primeiros meses de 2019, 21 ocorrências de assaltos envolvendo UBS já foram registradas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Em 2018, 79 ocorrências de assaltos, furtos ou roubos em UBS foram registrados pela secretaria, que segundo a assessoria, diante da situação de risco dos servidores e usuários das Unidades, tem tomado medidas cautelares, por meio de solicitação de reforço policial e investimento em equipamentos de segurança interna.

Uma técnica de enfermagem da UBS Dr. José Rayol dos Santos, localizada na avenida Constantino Nery, Chapada, zona Centro-Sul, que preferiu se manter no anonimato, relatou para a reportagem que após o assalto do ano passado, em que teve a arma apontada para sua cabeça, ficou traumatizada e com medo que a cena se repita mais uma vez.

"Tomei um susto quando vi os assaltantes aqui dentro. Eles foram bastante violentos, e apontavam a arma para as pessoas. Naquele momento eles chegaram a levar as coisas pessoais de diversos pacientes e funcionários daqui. Fica com a gente aquele sentimento de impotência, de saber que não há muito o que fazer a não ser entregar os bens materiais e torcer para que o criminoso não tire sua vida", falou a técnica de enfermagem, que atua há cinco anos da unidade de saúde.

Ainda conforme a servidora, a unidade foi assaltada duas vezes, e na primeira os assaltantes chegaram a trancar todos que estavam no local na farmácia e chegaram a levar um carro além de outros pertences.

Polícia

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), foi determinado que a Polícia Militar reforçasse o patrulhamento ostensivo e à Polícia Civil investigações céleres sobre os casos registrados. Alguns projetos têm sido realizados para coibir esse crime, como o realizado pela 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que faz um acompanhamento de perto em dez UBS's da Zona Leste.

Caso a população tenha informações que possam elucidar esses crimes, as denúncias podem ser feitas de maneira anônima através do 181.



