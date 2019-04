Vida urbana: conheça office boys que se arriscam no trânsito de Manaus

Os profissionais se arriscam no trânsito para fazer entregas | Foto: divulgação





Manaus – Embora pareça uma palavra americana, o termo “motoboy” é de origem brasileira e é usado para definir os profissionais que trabalham fazendo a entrega ou transporte com motocicletas. Em Manaus, eles estão por toda parte e arriscam-se entre carros, ônibus e caminhões.



Os motoboys, também chamados de office boys, ficaram conhecidos por serem sinônimo de agilidade no trânsito das grandes metrópoles. Por conseguirem driblar o tráfego caótico, os profissionais enfrentam um cotidiano estressante, agitado e perigoso, mas o que muita gente não sabe é que aqueles que acabaram se tornando profissionais essenciais no dia a dia da população, também são constantemente marginalizados, constrangidos e alvos de acidentes de trânsito.

Conheça a história de mototaxistas e entregadores de restaurantes que arriscam suas vidas para prestar serviços à população manauara.

Profissão marginalizada

Dentre os maiores riscos enfrentados pelos profissionais estão a segurança e a marginalização da atividade por parte das autoridades e dos próprios usuários. O mototaxista, Antônio José, que trabalha há 14 anos atendendo os moradores de toda a cidade, fala que escolheu a ocupação por acreditar que seria um novo segmento de transporte, mas acabou se decepcionando com a categoria e com os riscos da rua.

“No início, eu apostei todas as fichas no mototáxi, por ser uma profissão nova que eu acreditava que ia ser lapidada. Hoje, a prefeitura nos legalizou, mas também não há nenhuma fiscalização e nem respeito. A maior humilhação que nós passamos não é nem verbal, é a atitude de nós sermos barradas por sermos mototaxistas em condomínios, por exemplo, e um uber ou táxi, não”, afirma.

Pilotando entre a vida e a entrega



Para os motoentregadores, a pressão do trabalho é constante devido a prioridade de realizar uma entrega rápida de mercadorias. Essa cobrança normalmente vem da chefia da empresa ou de quem vai receber a entrega, o que pode levar o profissional a adotar posturas perigosas no trânsito.

Rodrigo Cardoso, de 22 anos, entregador de pizzas, fala que é uma escolha difícil ter que optar pela segurança ou a entrega no prazo.

"Aqui, nós temos um horário limite para realizar a entrega senão o cliente começa a ligar e a bronca é garantida”.

Quando questionado sobre alguma situação inusitada, Rodrigo conta que uma vez foi fazer uma entrega de sete pizzas para um grupo de amigos na faculdade. No caminho, ele sofreu um acidente.

“Eu estava apressado para fazer a entrega e, por um momento de distração, eu freei em cima de um carro na minha frente e todas as pizzas foram parar longe de mim. Quando eu me recuperei do susto, as pizzas foram roubadas”, conta o motoentregador.

Nas grandes cidades, a profissão do motoboy foi a solução encontrada para manter o desenvolvimento econômico das metrópoles. Por serem menores, as motocicletas permitem que o trânsito não pare no espaço urbano e assim deem continuidade as atividades de empresas, como restaurantes, além de serem a solução para quem está com pressa.

Acidentes

Uma certeza que os motoboys encaram com muita lamentação é que a probabilidade de eles sofrerem acidentes de trânsito é extremamente alta. Essa afirmação não é infundada. De acordo com o levantamento do Ministério da Saúde de 2018, os motoboys são os que mais sofrem acidentes de trânsito relacionados ao trabalho. Entre os 118.310 acidentes registrados no Brasil entre 2007 e 2016, 7,5% são de motoboys.

“Tirando pelos meus colegas mototaxistas, todos nós sabemos que é uma certeza sofrer um acidente no trânsito. É só torcer para não ser fatal”, afirma um dos mototaxistas da Associação de Mototaxisas Vida Nova.



Os profissionais falam ainda que o desrespeito não ocorre só com mototaxistas ou motoentregadores.

“Basta ser motoqueiro e sempre vão tentar ‘fechar’ você no trânsito, principalmente os ônibus. Uma vez aconteceu uma história que um colega ‘largou’ a vida de mototáxi e virou motorista de ônibus. Aí um dia eu estava com uma passageira e ele me empurrou para o canto. Nós mesmos não temos consideração pela nossa profissão”, afirma um mototaxista da Associação de Mototaxistas Vida Nova.

