FAS promove feira neste domingo com atrações e venda de pirarucu

Mais de 50 expositores oferecerão produtos na Feira da Fas neste domingo | Foto: Divulgação

Manaus - Neste domingo (14), acontece a 11a edição da Feira da Fundação Amazonas Sustentável (FAS), na Rua Álvaro Braga, 351, no bairro Parque Dez, reunindo mais de 50 expositores de produtos diversos, gastronomia, programação musical, espaços de lazer e venda de pirarucu manejado da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Mamirauá. A entrada é gratuita.



O evento terá início às 7h com o comércio de peixe. O quilo do filé será vendido por R$ 22, o da ventrecha por R$ 16, o da manta por R$ 18, e o da carcaça por R$ 6. O pirarucu, conhecido como o “bacalhau brasileiro”, é uma opção para quem segue a tradição de substituir a carne vermelha na Semana Santa. Todo o lucro arrecado será revertido para os pescadores, estimulando o comércio justo e o empoderamento comunitário.

Venda de artesanato na feira da Fundação Amazonas Sustentável | Foto: Divulgação

Quem chegar cedo também pode aproveitar para saborear um delicioso café da manhã regional e ainda garantir a compra de frutas, legumes, verduras e hortaliças orgânicas diretamente do produtor no Espaço Hortifrúti.

Outro destaque da feira são as atrações culturais. Nesta edição, quem agita o público são os grupos Magia e Música, que se apresenta às 12h, Mady e Seus Namorados, com show a partir das 17h, e Will Rock Band encerrando a programação musical às 18h.

Ao circular pelos espaços temáticos da feira, os visitantes ainda têm acesso à aula de yoga, sessões de massoterapia chinesa (Tui Na), aulão de ritmos, quadra de areia liberada para a prática de esportes, espaço com jogos eletrônicos e de mesa, brincadeiras e atividades lúdicas de educação ambiental para crianças, entre outras ações gratuitas.

O Evento

Onde: Fundação Amazonas Sustentável (FAS), Rua Álvaro Braga, 351 - Parque 10 de Novembro

Dia:14 de abril

Horário: Das 07h às 20h

Entrada franca