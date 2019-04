Motorista dorme ao volante e carros batem em muro e poste no São Jorge

Acidente envolve dois carros na avenida São Jorge | Foto: Joandres Xavier

Manaus - A manhã desta segunda foi marcada por acidentes antes da chuva. Dois veículos de passeio se envolveram em um acidente na avenida no São Jorge, na manhã desta segunda-feira (15), na Zona Centro-Oeste. Um deles derrubou um muro, enquanto o outro bateu e danificou um poste.

O fato foi registrado por volta das 7h30, pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), no sentido bairro-centro da via, nas proximidades do Centro de Instrução de Guerra na Selva (Cigs)

De acordo com informações do tenente Sarmento, da 21º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atendeu a ocorrência, um Voyage, de cor branca, trafega na via, e logo atrás vinha o Gol de cor cinza. "O condutor do Voyage acabou cochilando, perdeu o controle do carro e fechou o Gol", detalhou.

Com isso, o Voyage se chocou contra o poste, enquanto o Gol bateu no veículo da frente, e em seguida bateu e quebrou o muro de uma residência na Vila Militar.

"Os dois condutores não sofreram graves ferimentos e se entenderam no local, e depois foram até o 19º DIP apenas para registrar Boletim de Ocorrência", disse.

Samu atende acidente na avenida Cosme Ferreira | Foto: Divulgação/Manautrans

Outros acidentes

Por volta das 8h, o Manaustrans registrou uma colisão envolvendo moto e carro, com vítima lesionada, na avenida Cosme Ferreira, em frente ao Shopping São José, na Zona Leste. As vítimas foram removidas pelo Samu do local.

Praticamente no mesmo horário, outra colisão foi registrada, desta vez, envolvendo ônibus e veículo de passeio na avenida Epaminondas com rua Monsenhor Coutinho, no Centro.

O ônibus "espremeu" o veículo de passeio na esquina da pista. Agentes foram até o local realizar procedimentos para liberação da via. Também não houve registro de vítimas graves.

Ônibus espreme carro na esquina da avenida Epaminondas | Foto: Divulgação/Manautrans

