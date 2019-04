Vídeo: Novo trecho da Constantino Nery é interditado em Manaus

Manaus - Desde o último sábado (13), mais um trecho da avenida Constantino Nery foi interditado pela prefeitura. As obras avançam agora na entrada do São Jorge com a rua Pará, na zona centro-sul de Manaus.

O trabalho teve início logo nas primeiras horas da manhã do sábado, no cruzamento da avenida São Jorge com a avenida Constantino Nery. Os trabalhadores alcançaram o trecho que dá acesso à rua Pará no fim do dia, o que deve deixar o trânsito bem complicado já no início da semana.

A mudança também deve alterar o itinerário de algumas linhas de ônibus que antes trafegavam pela avenida Djalma Batista ao sair da avenida São Jorge. Agora os coletivos devem fazer a conversão à direita na própria avenida Constantino Nery, no sentido Centro. Agentes do Manaustrans devem orientar os condutores depois da interdição.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem

