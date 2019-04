Motorista faz manobra irregular, colide com moto e destrói 12 carros

Vídeo do momento acidente | Autor: Divulgação

Manaus - Dois homens ficaram feridos na manhã desta segunda-feira (15) após uma colisão entre uma motocicleta e uma picape, na Alameda Cosme Ferreira, no bairro São José, na Zona Leste de Manaus.

Imagens de câmeras de segurança registraram o acidente. Um idoso de 78 anos, que conduzia a picape, fez um retorno proibido na via. Ele passou por cima da calçada para pegar o sentido bairro-Centro.

A picape fez um retorno errado | Foto: Divulgação

Durante a manobra irregular, a picape modelo Hilux foi atingida por uma motocicleta ocupada por dois homens, que ficaram feridos na colisão.

Desgovernado, o carro invadiu uma loja de compra e venda de veículos. Ao todo,12 veículos que estavam no pátio ficaram parcialmente destruídos.

Os carros estavam no pátio de uma loja | Foto: Divulgação

Os dois homens que estavam na moto foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para o Pronto-Socorro (PS) João Lúcio, na mesma zona. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Uma equipe do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) esteve no local para atendimento a ocorrência.

Leia mais:

Vídeo: Novo trecho da Constantino Nery é interditado em Manaus

Motorista dorme ao volante e carros batem em muro e poste no São Jorge