Adaf apreende mais de 5 toneladas de queijo coalho vindo de Autazes

Os termos autuados foram de apreensão/fiscalização e destruição | Foto: Divulgação





Manaus - Dentro do trabalho de inspeção de produtos e subprodutos de origem animal e vegetal, a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) apreendeu, na madrugada desta segunda-feira (15), um total de pouco mais de 5 toneladas de queijo coalho sem procedência. O produto era oriundo do município de Autazes. A ação ocorreu no Porto de Manaus e na Feira da Panair, em parceria com a Polícia Militar Ambiental do Amazonas (PMAM).

O produto era oriundo do município de Autazes | Foto: divulgação





De acordo com a Adaf, os produtos eram irregulares sanitariamente, estavam mal acondicionados e não possuíam o Serviço de Inspeção Estadual (SIE), além de estarem sem condições de consumo. Sendo assim, não poderiam ser destinados para doação, podendo causar doenças transmitidas por alimentos (DTA), causando a morte.

Os termos autuados foram de apreensão/fiscalização e destruição. A Adaf no Amazonas vem atuando nas Barreiras de Vigilância Agropecuária (BVA) volantes e fixas, no sentido de coibir o trânsito de produtos irregulares, a entrada de pragas e de doenças que comprometem a sanidade vegetal e animal, promovendo a preservação do patrimônio agropecuário, a saúde pública e o meio ambiente.

