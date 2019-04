Vídeo: problemas judiciais impedem reformas em prédio da Santa Casa

Manaus - Depois de quase 20 anos abandonado, o prédio da Santa Casa de Misericórdia padece em ruínas, e ainda não há previsão de reformas por conta de uma briga judicial. Nesse ano, uma pessoa foi encontrada morta no local, que também é usado para consumo de drogas e ações criminosas.

A ocupação irregular torna o local perigoso. Ocorrências policiais no interior do prédio são comuns. Em algumas salas, documentos históricos se perdem sobre o piso úmido. O telhado já não existe mais e as alas internas do prédio são invadidas pelo sol e chuva. O piso de madeira foi totalmente destruído e as infiltrações colocam em risco a a estrutura.

A ideia do governo do estado era transformar a Santa Casa de Misericórdia em um hospital do câncer, mas um problema judicial impediu os planos do poder público. Em 2014, a justiça apontou uma comissão para cuidar dos interesses do prédio histórico.

Depois de cinco anos, os interventores vêem com preocupação o estado do imóvel. Multas que ultrapassam a casa dos r$ 7 milhões é outra questão que o grupo tem acompanhado de perto.

