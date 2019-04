Mais de 10 mil bolsas para pós-graduação são ofertadas em Manaus

Manaus - O edital do processo seletivo para o Programa Bolsa Pós-graduação 2019 foi lançado na tarde desta segunda-feira (15) pela Secretaria de Administração, Planejamento e Gestão (Semad) e a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi/Semad), da Prefeitura Municipal de Manaus. São 10,7 mil bolsas integrais (100%) e parciais (50% ou 75%) em 144 cursos em diversas áreas de estudo.

As inscrições online começarão na próxima segunda-feira (22), a partir das 9h, pelo endereço eletrônico: http://portalespi.manaus.am.gov.br e se encerram às 23h59min, no dia 5 de maio.

Durante o lançamento do edital, o prefeito Arthur Virgílio Neto falou sobre a importância do professor e de cursos que capacitem.

“Eu agradeço a todos os parceiros. O programa surgiu antes do Bolsa Idiomas e o objetivo é ter programas melhores a cada ano. Estamos cuidando da base (Fundamental e Médio) e agora, estamos concentrando esforços no Superior. Tem muita gente talentosa em Manaus e estamos valorizando isso”, informou o prefeito.

O secretário da Semad, Lucas Bandiera, também declarou estar contente com a parceria.

“A parceria público privada pode ser benéfica à população e ser ainda mais utilizada. São mais de dez mil pessoas contempladas com esse projeto, ou seja, mais de dez mil oportunidades de um futuro melhor”, fala.

Nesta edição, são mais de dez mil bolsas, em 144 cursos e dez Instituições de Ensino Superior. São elas: Faculdade Boas Novas, Escola Superior Batista do Amazonas (Esbam), Estácio, Faculdade Salesiana Dom Bosco (FSDB), Fametro, Fucapi, Instituto Superior de Ensino Leanorte (Isel), Martha Falcão Wyden, Nilton Lins e Santa Teresa.

Para participar, o candidato deve residir em Manaus, possuir diploma do curso superior ou concluir a graduação até junho de 2019 e ter renda familiar não excedente a 3,5 salários mínimos (por pessoa da família). O candidato também não pode estar cursando ou ter concluído curso de especialização em nível de pós-graduação lato senso ou stricto sensu. O edital será publicado ainda nesta segunda (15) no Diário Oficial do Município (DOM).

