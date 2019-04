Wilson assina convocação de 774 classificados do concurso da Susam

Manaus - O governador Wilson Lima assinou, nesta segunda-feira (15), ato de convocação de todos os 774 candidatos classificados no concurso de 2014 que ainda aguardam nomeação. A lista de convocados estará publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) com data de 15 de abril. A lista de documentos e exames necessários está disponível no site da Secretaria de Estado da Saúde (Susam) .

“Assinei hoje a convocação de 774 aprovados no concurso público da Susam. São médicos em várias especialidades, como cardiologia, cirurgia geral, clínica geral e fisioterapia. É um reconhecimento às pessoas que se dedicaram a fazer um concurso público e também melhoria do atendimento na área de saúde”, disse Wilson Lima.

A convocação dos concursados foi um dos compromissos assumidos pelo governador assim que assumiu o Governo, reafirmado em reuniões realizadas com a comissão de concursados, tanto na gestão do vice-governador, Carlos Almeida, quanto na do atual secretário estadual de Saúde, Rodrigo Tobias.

"Conforme havíamos nos comprometido, em especial o governador Wilson Lima, estamos fazendo a chamada antes de vencer o prazo do Concurso. Precisávamos desse tempo para fazer o estudo de como faríamos essa convocação, tendo em vista que já alcançamos o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e não poderíamos aumentar os gastos com a folha de pagamento", disse o vice-governador.

Os convocados vão substituir as vagas de trabalhadores do Regime Especial Temporário (RETs), de aposentados e servidores falecidos. O secretário Rodrigo Tobias afirma que a lista está pronta e será encaminhada à Casa Civil do Governo para publicação no Diário Oficial do Estado (DOE).

"Quando assumi a secretaria, já havia uma comissão trabalhando no estudo de viabilidade econômica e na substituição dos concursados. Precisava fechar a conta. O estudo foi concluído e estamos com a lista em mãos", completou Rodrigo Tobias.

Histórico

Esta é a 11ª chamada do concurso, que foi homologado em abril de 2015 e tem validade até o dia 16 de abril deste ano. Os convocados vão ocupar cargos na sede da Susam e demais unidades em Manaus, além das Fundações de saúde.

Realizado em 2014, o concurso classificou 9.345 candidatos. No final de 2018, todos os classificados para cargos no interior foram chamados, totalizando 2.446 convocados. Os convocados devem ficar atentos aos exames e documentos necessários para a posse.

Lista de exames:

a) Sangue: hemograma completo, grupo sanguíneo + fator RH, VDRL e Glicose (exames com validade de 3 meses);

Urina: EAS (exames com validade de 3 meses);

b) Parasitológico (exames com validade de 3 meses);

c) Eletrocardiograma com laudo, somente para candidatos acima de 35 anos (exame com validade de 6 meses);

d) Radiograma do tórax com laudo, exceto grávidas (exame com validade de 6 meses);

e) Escarro, apenas para mulheres grávidas;

f) Exame oftalmológico (exame com validade de 1 ano);

g) Eletroencefalograma, apenas para o cargo de motorista (exame com validade de 1 ano);

h) Audiométrico, apenas para o cargo de motorista (exame com validade de 6 meses);

i) PSA livre e total, apenas para homens acima de 35 anos (exame com validade de 6 meses);

j) Colpocitologia, apenas para mulheres acima de 35 anos (exame com validade de 1 ano);

k) USG Mamária, apenas para mulheres acima de 35 anos (exame com validade de 1 ano);

l) Atestado de Sanidade Física e Mental, emitido por médico vinculado ao SUS.

Lista de documentos:

m) Ficha Cadastral digitada (disponível no site www.saude.am.gov.br) - ORIGINAL;

n) Laudo Médico emitido pela Junta Médica Pericial do Estado do Amazonas - ORIGINAL;

o) 1 (uma) Foto 3x4;

p) PIS/PASEP (Caso nunca tenha trabalhado, Cópia da Carteira de Trabalho - parte da foto e verso) – 1 (uma) CÓPIA;

q) Carteira de Identidade – RG (CNH não será aceita como documento de identificação) - 1 (uma) CÓPIA;

r) Cadastro de Pessoa Física – CPF - 1 (uma) CÓPIA;

s) Carteira Nacional de Habilitação – CNH: categoria D, para o cargo de MOTORISTA - 1 (uma) CÓPIA;

t) Comprovante de Residência (Somente ÁGUA, TELEFONE OU ENERGIA com CEP) ou Declaração de Residência emitida por Cartório ou Delegacia - 1 (uma) CÓPIA;

u) Título de Eleitor e Certidão de quitação eleitoral atualizado (disponível no sitehttp://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral) - 1 (uma) CÓPIA;

v) Certificado de Reservista ou Certificado de Dispensa de Incorporação - 1 (uma) CÓPIA;

w) Conta Corrente no Banco BRADESCO: Extrato ou Cartão (Cópia legível) – transcrever manualmente o nº da agência e nº da conta corrente e assinar igual a identidade - 1 (uma) CÓPIA;

x) Cargos de Nível Superior – Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior na área de atuação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC - 1 (uma) CÓPIA;

y) Registro no Conselho de Classe – Regional AMAZONAS, em caso de outra região trazer declaração de transferência e protocolo de entrada na Regional AMAZONAS - 1 (uma) CÓPIA;

z) Comprovante de quitação com o Conselho de Classe - 1 (uma) CÓPIA;

aa) Cargos de Nível Médio - Certificado, devidamente registrado, de curso de nível Médio completo, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC - 1 (uma) CÓPIA;

bb) Registro no Conselho de Classe – Regional AMAZONAS, em caso de outra região, trazer declaração de transferência e protocolo de entrada na Regional AMAZONAS (Profissionais da Saúde) - 1 (uma) CÓPIA;

cc) Certificado de Conclusão de Curso Técnico na Área de Atuação, para os Cargos Técnicos de Nível Médio (Profissionais da Saúde) - 1 (uma) CÓPIA;

dd) Cargos de Nível Fundamental Completo – Certificado, devidamente registrado, de curso de nível Fundamental completo, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC - 1 (uma) CÓPIA;

ee) Certificado de Informática Básica para o Cargo de Agente Administrativo - 1 (uma) CÓPIA;

ff) Cargos de Nível Fundamental Incompleto – Comprovante de Escolaridade de Nível Fundamental Incompleto, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC - 1 (uma) CÓPIA;

gg) Declaração de bens (característica dos bens) e valores que constituam patrimônio, e, se casado (a), a do cônjuge. Informações deverão ser digitadas caso não possua bens, informar: “nada a declarar” (disponível no site www.saude.am.gov.br) - ORIGINAL;

hh) Declaração de não estar cumprindo e nem ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade por prática de improbidade administrativa. Informações deverão ser digitadas (disponível no sitewww.saude.am.gov.br) - ORIGINAL;

ii) Declaração quanto ao exercício de outro(s) cargo(s), emprego(s) ou função(ões) pública(s). Informações deverão ser digitadas (disponível no site www.saude.am.gov.br) - ORIGINAL;

jj) Declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade. Informações deverão ser digitadas (disponível no site www.saude.am.gov.br) - ORIGINAL;

kk) Apresentar certidão (nada consta) do setor de distribuição do fórum criminal dos locais em que tenha residido nos últimos cinco anos da Justiça Federal. - ORIGINAL;

ll) Apresentar certidão (nada consta) do setor de distribuição do fórum criminal dos locais em que tenha residido nos últimos cinco anos da Justiça Estadual. - ORIGINAL;

mm) Apresentar certidão (nada consta) da Polícia Federal. (disponível em http://servicos.dpf.gov.br) - ORIGINAL.

*Com informações da assessoria.

Leia Mais

Pacientes ostomizados enfrentam drama no Amazonas

Pacientes que usam bolsa de colostomia protestam em frente à Susam