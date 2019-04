Vídeo: Governo japonês dá novo refeitório a estudantes de Manaus

Manaus - 700 alunos de uma escola estadual localizada na Vila Buriti, próximo ao Porto da Ceasa, participaram da inauguração do refeitório da unidade de ensino. O projeto foi custeado pelo governo japonês, que investiu mais de R$ 200 mil.

A cerimônia de inauguração aconteceu na manhã da última segunda-feira (15), na Escola Estadual Almirante Ernesto de Mello, no Distrito Industrial, e contou com a presença de representantes da Secretaria Estadual de Educação (Seduc), Marinha do Brasil e Governo do Japão.

O projeto foi custeado pelo governo japonês, por meio do programa "Assistência a Projetos Comunitários de Segurança Humana". A escola funciona em cooperação técnica com a Marinha do Brasil, e atende cerca de 700 crianças do Ensino Fundamental nos três turnos.

Ao todo foram doados mais de R$ 260 mil pelo governo japonês para as obras. A Seduc equipou a cozinha com os utensílios.

