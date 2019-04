Vídeo: Hospital Delphina Aziz começa a fazer cirurgias eletivas no AM

A aposentada Antônia Batista finalmente conseguiu retirar sua bolsa de colostomia | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Manaus - O governador Wilson Lima acompanhou na última segunda-feira (15) o início das cirurgias eletivas no Hospital e Pronto Socorro Delphina Aziz, na zona norte. Pacientes que estavam na fila de espera já começam a ser atendidos, a meta é realizar cerca de cinquenta cirurgias por dia na unidade hospitalar.



A aposentada Antônia Batista, de 72 anos, iria fazer um procedimento para retirar uma bolsa de colostomia no Hospital Adriano Jorge, mas a operação foi cancelada por falta de material cirúrgico. Após seis meses de espera ela foi realizar a cirurgia no Hospital Delphina Aziz na última segunda-feira.

Dezenas de pessoas devem ter suas cirurgias realizadas ainda esta semana. Desde o início do mês, o hospital da zona norte está sob gestão do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), que começou a realizar as cirurgias eletivas.

A aposentada Antônia Batista finalmente conseguiu retirar sua bolsa de colostomia | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

O hospital tem uma grande estrutura, mas ainda não está sendo completamente utilizado. Uma notícia boa para quem está na fila do Sisreg em busca de uma cirurgia é que cerca de 50 cirurgias devem ser realizadas por mês no hospital, e a previsão para este ano é de que o prédio possa funcionar em toda sua totalidade.

Até procedimentos que eram realizados fora do estado agora poderão ser feitos na unidade gerando uma economia de cerca de R$ 2 milhões por mês. O objetivo é transformar o local em um hospital especializado em diversas cirurgias de transplantes.

