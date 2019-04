Em nova unidade de educação infantil, Arthur Neto anuncia Bolsa Creche

Manaus - Mais uma creche da rede pública de Manaus foi inaugurada pelo prefeito Arthur Neto na manhã desta terça-feira (16). A unidade vai atender o conjunto Canaranas, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. A creche municipal Dalvina do Nascimento Martins tem capacidade para atender 208 crianças, de 1 a 3 anos.

A creche é a segunda unidade entregue apenas neste primeiro semestre de 2019. Com a inauguração, a rede pública municipal de ensino passa a contar com 18 unidades de educação infantil em funcionamento.

A creche municipal Dalvina do Nascimento Martins tem capacidade para atender 208 crianças | Foto: Marcely Gomes

A irmã da professora Dalvina, Maria Rodrigues, marcou presença na inauguração e fez um pronunciamento bastante emocionada.



"Estamos honrados pelo nome de Dalvina ter sido escolhido pela Prefeitura para um empreendimento tão grandioso e importante. Minha irmã foi fiel à arte de ensinar e aos preceitos de ser uma profissional íntegra e dedicada", completou.

O prefeito e a secretaria de educação municipal falaram sobre os investimentos na educação infantil durante a inauguração | Foto: Marcely Gomes

O prefeito Arthur relembrou que a Prefeitura tinha apenas uma creche quando ele chegou ao governo do município.



"Me espanta, depois de Serafim e antes dele, ninguém ter feito nada para melhorar a educação infantil. Por outro lado, nossa preocupação maior ainda é subir de 9° para 8° no IDEB. Se a gente continuar trabalhando muito, vamos chegar lá. Estamos na elite do ensino municipal do Brasil. É nós de olho em posições melhores, e os outros de olho em nossa posição", resumiu.

Segundo o prefeito, creches de boa qualidade de ensino vão fechar convênio com a Prefeitura de Manaus, para aumentar ainda mais o número de unidades operando na capital. Os detalhes devem ser divulgados em breve.

Durante a solenidade, o prefeito de Manaus aproveitou para anunciar que vai disponibilizar mais um serviço social voltado para educação infantil: o Bolsa Creche. Sem entrar em detalhes, Arthur Neto informou que, em breve, dará mais informações sobre a política pública da sua gestão.

Esta é a 13ª creche entregue durante a gestão de Arthur Neto na Prefeitura de Manaus | Foto: Marcely Gomes

Nova creche



A creche Valdina Martins atenderá em nove salas de aula e contará com mais de 20 profissionais, entre professores, pedagogos, manipuladores de alimentos e gestora. Das 18 creches da rede municipal, 14 são próprias, sendo 13 entregues na gestão do prefeito Arthur Neto e as outras quatro são conveniadas.

A secretaria de Educação de Manaus, Kátia Schweickardt, disse que mais três creches devem ser entregues ainda este ano.

"Esse é um local onde as crianças não vão apenas brincar, mas também aprender muito. Estamos felizes com mais essa vitoria, que está sendo uma revolução em Manaus", comentou.

Em breves palavras, a diretora da creche, professora Fabíola Tenório, disse que estava com o coração cheio de alegria, e que a obra será um bem social para as crianças brincarem com as ideias e a imaginação. "Acreditamos na arte de educar lúdica e interativa, e que as creches de qualidade, são importantíssimas e fundamentais para o processo de aprendizagem do estudante no futuro. Sinceramente obrigado!!", agradeceu ela, emocionada.

Todas as vagas para a creche Dalvina Martins já foram preenchidas pelo cadastro reserva de crianças. As inscrições acontecem sempre no segundo semestre de cada ano.

