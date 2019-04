Marinha inicia preparativos para Operação Parintins 2019

Manaus- A Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 9º Distrito Naval, iniciou os preparativos para a Operação Parintins 2019. Serão recebidas as solicitações para a realização das Vistorias para a concessão do “Passe” da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental (CFAOC).

O "Passe", que será entregue a partir do dia (21) de junho na CFAOC, é um documento que agiliza e reduz o tempo da inspeção das embarcações nos postos de fiscalização. Nestes postos, para as embarcações que possuírem o "PASSE", somente serão verificados os itens relacionados à documentação, ao material de salvatagem e à quantidade de passageiros.

Esta Operação tem o propósito de garantir a segurança do tráfego aquaviário e a salvaguarda da vida humana no período do Festival Folclórico de Parintins, evento que concentra o maior número de embarcações de passageiros e de esporte e recreio no Rio Amazonas.

Os proprietários das embarcações de passageiros e de esporte e recreio que forem navegar no Rio Amazonas, especificamente no trecho Manaus – Juruti, entre os dias (24) de junho a (04) de julho de 2019, deverão ter atenção ao período da solicitação de vistorias, que é de (15) de abril a (17) de maio de 2019.

A fiscalização em um determinado posto não isentará as embarcações de serem inspecionadas novamente pelas equipes de Inspeção Naval.

A Marinha do Brasil empregará na Operação os seguintes meios:

- Postos de fiscalização fixos em Manaus, Itacoatiara e Parintins; e

- Navios do Comando da Flotilha do Amazonas, embarcações da CFAOC e de suas Agências Fluviais em Parintins e Itacoatiara e aeronaves do 3º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral.

A Marinha do Brasil conta, desde já, com a colaboração da população para garantir a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana nos rios e a prevenção da poluição hídrica.

Documentação necessária

Ao protocolar a vistoria, os seguintes documentos deverão ser anexados pelo proprietário/armador: cópia simples dos Certificados Estatutários: Cerificado de Segurança da Navegação, Certificado de Arqueação e Certificado Nacional de Borda Livre (quando aplicável); cópia simples de Termo de Responsabilidade (quando aplicável); cópia do Documento de Inscrição; Memorial Descritivo; e Procuração, caso não seja o próprio.

Os originais e demais documentos obrigatórios deverão ser apresentados no ato da vistoria. Vale lembrar que a vistoria é gratuita.

