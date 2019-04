Trecho da Constantino Nery começa a ser interditado nesta quarta (17)

Vídeo sobre a construção do novo sistema viário de Manaus | Autor: Prefeitura de Manaus

Manaus- O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) iniciou nas primeiras horas desta quarta-feira(17) a interdição da avenida Constantino Nery, no trecho entre as ruas João Valério e Pará, sentido bairro/Centro, para possibilitar o avanço das obras do novo sistema viário da área, que irá interligar os bairros Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul, e São Geraldo, zona Oeste.



A interdição estava prevista desde o lançamento dos serviços e se iniciou pelo fechamento do acesso à rua Pará. Na semana passada o acesso para a João Valério já havia sido interrompido. Durante esta manhã, o Consórcio Manaus, empresa responsável pela obra, irá isolar o canteiro de obras com a instalação de tapumes. Além da área sinalizada, agentes de trânsito estão no local orientando os condutores sobre as opções de desvio. No transporte coletivo, o usuário deve ficar atento às alterações anunciadas.

Em uma semana de obras, o consórcio começou as demarcações dos pontos de interferência das redes de gás e de águas no trecho da entrada do bairro São Jorge, na zona Oeste. Segundo o secretário municipal de Infraestrutura, Kelton Aguiar, nos próximos dias se iniciam as escavações da obra para a implantação de 1,4 mil estacas de sustentação do equipamento.



As obras na avenida Constantino Nery tiveram início no último dia 8 e, desde lá, as intervenções no trânsito foram feitas gradualmente. Para minimizar os impactos para os motoristas, a prefeitura liberou as Faixas Exclusivas da avenida Mário Ypiranga para todos os veículos, enquanto durarem as obras. Vale destacar que as faixas da Constantino Nery e Torquato Tapajós também seguem liberadas por conta da recuperação da passarela localizada em frente ao Clube Municipal.

Os agentes de trânsito estão no local orientando os condutores sobre as opções de desvio. | Foto: Divulgação/ Manaustrans

Desvios

Segundo o diretor do Operações e Fiscalização do Manaustrans, Stanley Ventilari, a partir de agora, conforme avanço nas obras das passagens subterrâneas, se faz necessário o desvio no trânsito para quem trafega pela Constantino Nery, sentido bairro/Centro, a partir da entrada do São Jorge, com acesso pela Arthur Bernardes.

Constantino Nery

Será mantida a circulação dos veículos no sentido Centro/bairro. Somente veículos pesados e do transporte coletivo, poderão transitar no contrafluxo, ou seja, sentido bairro/Centro, no trecho interditado para as obras.

Sentido João Valério/São Jorge

Quem vem da rua João Valério em direção à zona Oeste deverá dobrar à direita na avenida Constantino Nery, seguir até o parque dos Bilhares, fazer o retorno por baixo da ponte, seguir novamente pela Constantino Nery, até acessar à direita na avenida São Jorge.

Sentido João Valério/Centro

O condutor deverá dobrar à direita na avenida Constantino Nery, seguir até o parque dos Bilhares para fazer o retorno por baixo da ponte e seguir novamente pela Constantino Nery, acessar à direita na avenida São Jorge e depois dobrar à esquerda na rua Arthur Bernardes para, novamente, pegar à direita na avenida Constantino Nery.

Sentido São Jorge/Pará

O condutor que segue pela avenida São Jorge e deseja acessar a rua Pará deverá virar à direita na Constantino Nery, seguir até fazer o retorno na avenida Ayrão (depois da avenida Senador Álvaro Maia), retornar para a Constantino Nery, no sentido Centro/bairro, e acessar a rua Pará.

Transporte

Para melhoria do trânsito, todas a linhas de transporte coletivo irão parar no lado direito da avenida Constantino Nery, tanto no sentido Centro/bairro, como no sentido bairro/Centro, na região entre a avenida Senador Álvaro Maia e rua Pará. Com isso, a plataforma do Olímpico também será desativada.

Com a interdição do trecho, os usuários das linhas 123, 401, 402, 452 e 456 devem ficar atentos às alterações em seus trajetos. Os veículos dessas linhas deixarão de dobrar na rua João Valério, passando a seguir direto pela avenida Djalma Batista até o a avenida Senador Álvaro Maia, fazendo o retorno próximo ao Centro de Convivência da Família, subindo novamente pela Álvaro Maia até a Constantino Nery e seguindo itinerário normal até o Terminal 1 (T1) ou centro da cidade.

As linhas 118 e 122 também terão itinerário alterado:

LINHA 118 – VIA VERDE

Normal até avenida São Jorge/ avenida Constantino Nery (Direita)/ Retorno antes do T1/ avenida Constantino Nery/ Rua Pará/ Itinerário normal.

LINHA 122 - SÃO PEDRO

- Bairro/T2: Normal até a rua Artur Bernardes / avenida Constantino Nery (direita) / avenida Senador Álvaro Maia / rua Santo Antônio / avenida Brasil / avenida Senador Álvaro Maia / normal.

- T2/bairro: Normal até avenida João Valério / avenida Constantino Nery (direita) / retorno pela ponte dos Bilhares / avenida Constantino Nery / avenida São Jorge / normal.

Serão desativadas temporariamente as paradas de ônibus:

- Escola Estadual Sólon de Lucena (bairro/Centro)

- Parada próxima ao Millennium Shopping (bairro/Centro)

- Abrigo próximo à Igreja de São Geraldo (Centro/bairro)

- Plataforma São Jorge, em frente à Igreja da Graça de Deus (Dois Sentidos)

Novas opções de paradas de ônibus na Constantino Nery:

- Próximo à Plataforma do Millennium Shopping (bairro/Centro)

- Próximo à maternidade Unimed (Centro/bairro)

