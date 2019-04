Vídeo: Lei de responsabilidade fiscal impede aumento para professores

Manaus - Professores estiveram reunidos, na última terça-feira (16) na Assembleia Legislativa do Estado (Aleam) para pedir apoio aos parlamentares. A greve está mantida pela categoria, mas segundo alguns parlamentares a lei de responsabilidade fiscal não permite um aumento maior do que já foi proposto pelo governo do estado.

O governador Wilson Lima (PSC) mantém a proposta de 3,93% de reajuste salarial para os professores da rede estadual de ensino. O governo tem tentado manter um diálogo aberto com os educadores, mas a categoria está irredutível. Eles pedem 15% de aumento.

O deputado Serafim Corrêa (PSB) explica que a lei de responsabilidade fiscal não permite hoje um reajuste maior aos profissionais da educação. Segundo o parlamentar, o orçamento está apertado desde 2015.

Apenas o ex-governador David Almeida (PSB) conseguiu sair do limite prudencial, quando algumas categorias conseguiram receber o aumento, mas na gestão de Amazonino Mendes (PDT) o limite estourou. Mesmo com orçamento comprometido, Serafim acredita no diálogo.

Os professores lotaram a galeria da Aleam. Segundo a associação, 70% dos professores deixaram neste momento as salas de aula. A situação em que hoje se encontra o governo foi apresentada aos professores na Assembleia Legislativa, mesmo assim eles decidiram manter a greve.

