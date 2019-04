Vídeo: Obras na BR-174 prejudicam caminhoneiros do Amazonas e Roraima

Manaus - O trecho da BR-174 que foi rompido durante a forte chuva da última segunda-feira (15) está em obras, no quilômetro 72. Apenas um lado permanece liberado para o tráfego. O prejuízo maior deve ser para os caminhoneiros.

As máquinas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) já estão no local onde se rompeu com a forte chuva que caiu ontem na BR-174. Parte da rodovia continua interditada.

As máquinas começaram os trabalhos de recuperação da rodovia, ainda na noite da segunda-feira. O caminhoneiro João Balbino conta que é a terceira vez que a BR quebra nos últimos dez anos, e se não houver manutenção constante da rodovia, o estado de Roraima é quem mais vai sofrer as consequências.

O lado que cedeu já está recebendo a manutenção, segundo informações dos engenheiros do DNIT que não quiseram gravar entrevista. Apenas um lado da rodovia está liberado para tráfego normal.

No local do desmoronamento, homens do DNIT controlam o tráfego de veículos e o trânsito flui normalmente no quilômetro 72. Mas os condutores precisam redobrar a atenção. Segundo os trabalhadores, a conclusão da obra vai depender de uma trégua da chuva.

