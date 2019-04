Professores fazem novos protestos durante terceiro dia de greve no AM

Manaus - Nesta quarta-feira (17), terceiro dia da greve dos professores da rede estadual de ensino do Amazonas, foi marcada por novos protestos. Os educadores realizaram atos em frente à sede do Governo, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, e na frente da Secretaria de Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc-AM), no Japiim 2, na Zona Sul.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas (Sinteam), até o momento, o Governo do Amazonas não apresentou nenhuma proposta.

Os professores pedem o reajuste de 15%, mas o governo diz não ser possível dar um valor maior que 3,93%.

Wilson Lima afirmou na semana passada, na comemoração de 100 dias de governo, que se liberar qualquer percentual a mais poderá responder à Justiça por infringir a lei de responsabilidade fiscal, por já ter ultrapassado o teto de gastos com pessoal. Sem acordo, a greve segue por tempo indeterminado.

O Tribunal de Justiça do Amazonas considerou, por meio de decisão do desembargador Elci Simões de Oliveira, a greve ilegal por considerar um serviço essencial à sociedade, sob pena de multa diária de 20 mil reais, até o limite de 400 mil, caso a decisão fosse descumprida.

Entretanto, o sindicato dos professores alega que ainda não foi notificado oficialmente por conta da greve, mas que deve recorrer.

A Seduc disse que está aberta ao diálogo | Foto: Marcely Gomes

Seduc

Em nota, a Seduc informou que a decisão da Justiça, que atende um pedido da Procuradoria Geral do Estado (PGE) em relação ao indicativo de greve dos sindicatos, tem como objetivo assegurar o funcionamento da rede estadual de ensino e não prejudicar os 420 mil alunos que hoje são atendidos pela rede.

"Vale ressaltar que Governo do Amazonas, que em janeiro honrou o pagamento 9,38% da data-base de 2016, tem se mantido aberto ao diálogo com os representantes das categorias para apresentar as propostas e possibilidades do Estado em relação às reivindicações dos trabalhadores da educação e já assegurou o pagamento da data-base em percentual de 3,93%, como fez com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e delegados de Polícia Civil", diz um trecho da nota.

Ainda conforme a secretaria, todas essas categorias receberão em relação a 2019 a reposição salarial, uma vez que a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) impede a oferta de percentuais maiores na data-base. Para os trabalhadores da educação, além do cumprimento da data-base, o Estado apresentou a proposta de pagamento das progressões horizontais por tempo de serviço, garantindo mais 2% de reajuste para 22 mil profissionais da educação.

Além disso, conforme a Seduc, propôs o pagamento das progressões verticais por qualificação que podem representar ganhos de 12%, 50% e 55%. As duas propostas foram apresentadas como uma alternativa para garantir ganhos reais aos servidores da educação.

Em relação aos protestos desta quarta-feira (17), a secretaria informou que irá enviar uma nota até o fim da tarde.

