Peritos decidem nesta quinta-feira (18) sobre paralisação no AM

Manaus- O Sindicato dos Peritos Oficiais do Amazonas (SINPOE-AM) realizará nesta quinta-feira (18) uma Assembleia Extraordinária para decidir se haverá paralisação da categoria na próxima semana, diante da negativa do Governo do Estado em pagar a data-base dos Peritos, Legistas e Odontolegistas da Polícia Civil. A Assembleia acontecerá no Auditório do Instituto Médico Legal (IML), a partir de 8h.

“A categoria estará em peso nessas mobilizações para evitar que os peritos sejam vítimas de uma nova injustiça por parte do Governo do Estado. Os Peritos estão inconformados com esse tratamento dispensado aos nossos profissionais”, disse a presidente do SINPOEAM , Viviany Pinto.

Segundo ela, essa não é a primeira vez que os Peritos são esquecidos pelo Governo. Em 2014 eles foram a única categoria da Polícia Civil que ficou de fora do escalonamento salarial pago aos outros profissionais de 2015 a 2018. Essa injustiça só foi corrigida no ano passado, quando o Governador Amazonino Mendes garantiu a reposição salarial da categoria. Naquela oportunidade, os Peritos entravam no quarto ano sem reajuste.

Em nota de repúdio divulgada para a sociedade neste domingo, o SINPOEAM lembrou que o governador Wilson Lima, em seu plano de governo, disse que adotaria “Política de valorização do servidor público, com adoção de medidas para o cumprimento dos direitos assegurados em lei, em especial dos planos de cargos e salários, com a observância das datas-base, além de concursos públicos para as áreas deficitárias”.

“Apesar de ser uma promessa de campanha do governador, ela está sendo ignorada já nos primeiros meses de governo, com essa injusta exclusão da categoria dos Peritos no pagamento da data-base”, disse a presidente.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Agência do Basa é multada pela Lei da Fila em Manacapuru

Wilson assina convocação de 774 classificados do concurso da Susam