Vídeo: Mais de uma tonelada de pirarucu ilegal é apreendido em Manaus

Manaus - O Batalhão Ambiental da Polícia Militar fez duas apreensões de pescado ilegal na última terça-feira (16). Em um dos casos, mais de uma tonelada e meia de pirarucu foi apreendida em um barco que vinha de Tefé, no interior do Amazonas.

Com a proximidade da Sexta-Feira Santa, a procura por pescado aumenta e o campeão de vendas é o pirarucu. Devido a essa alta demanda, os policiais do Batalhão Ambiental também intensificam as fiscalizações nos portos de Manaus.

Tambaqui também foi encontrado entre o pescado apreendido | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Na manhã desta terça-feira, no porto da Manaus Moderna, também foram encontrados duzentos e cinquenta quilos de pirarucu sem a devida documentação, em uma embarcação que veio de Óbidos, no Pará.

Os peixes estavam distribuídos em caixas de isopor e também em sacos plásticos no fundo do barco. A maior parte das espécies era composta por tambaqui e pirarucu.

Os donos das embarcações foram autuados e encaminhados à Delegacia do Meio Ambiente, onde devem responder por crime ambiental. Os peixes apreendidos foram doados para instituições de caridade.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Victor Gouveia/TV Em Tempo

Leia mais:

No clima de Páscoa, famílias de Manaus decoram casas para Semana Santa

Demanda por peixe aumenta durante a Semana Santa, no Nova Era

Vídeo: Exército teria matado indígenas durante construção de BR-174