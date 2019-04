ALERTA: 93% da população não usa cinto de segurança no banco traseiro

Segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), entre os meses de janeiro e março de 2019, foram registrados 1.082 casos de motoristas multados pela falta de uso de cinto de segurança. Em 2018, foram registrados 874 casos desta infração. O que representa um aumento de 23,8% em comparação ao mesmo período do ano passado. | Foto: Divulgação iStock

Manaus – Item fundamental para os passageiros, o cinto de segurança continua a ser uma das peças menos utilizadas nos veículos. Segundo a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet), apenas 7% dos passageiros em assentos traseiros utilizam o item de segurança.

Embora o Brasil seja um dos países que mais faz uso do cinto de segurança no banco dianteiro, cerca de 97%, nos bancos traseiros os números são bastante preocupantes. 93% das pessoas não fazem uso do item fundamental para salvar a vida de condutores, passageiros e caronas.

Segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), entre os meses de janeiro e março de 2019, foram registrados 1.082 casos de motoristas multados pela falta de uso de cinto de segurança. Em 2018, foram registrados 874 casos desta infração. O que representa um aumento de 23,8% em comparação ao mesmo período do ano passado.



Falta de conscientização dos brasileiros sobre a importância do dispositivo é um dos problemas a serem trabalhados, uma vez que em caso de colisão, o ocupante que não utiliza o dispositivo de segurança na poltrona traseira é projetado para frente com peso 15 vezes maior que o peso do próprio corpo.

Infração

A multa por dirigir sem cinto de segurança é uma infração grave. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, o motorista enquadrado nessa irregularidade será punido com a perda de cinco pontos na Carteira de Habilitação e é obrigado a pagar uma multa no valor total de R$ 195,23.

De acordo com o professor de legislação de trânsito Rodrigo Souza, a maior causa da falta de uso do cinto de segurança no banco traseiro está no imaginário popular de que quem está sentado na parte de trás não sairá ferido em uma colisão.



“São muitas as desculpas para não usar o cinto no banco de trás. Tem gente que justifica que foi fazer um percurso curto e o carro ia trafegar devagar. Tem gente que acredita que só quem está no banco da frente poderá se ferir em um acidente”.

Prevenção de acidentes

A obrigatoriedade do uso de cinto de segurança no banco traseiro está em vigor há 21 anos e ainda é ignorada por boa parte dos brasileiros. Uma estimativa da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (Sbot) indica que o equipamento reduz em 45% o risco de óbitos nos bancos dianteiros e em até 75% em assentos traseiros.

Ao ser usado da forma correta, o acessório consegue evitar até 100% das lesões do quadril, 60% da coluna vertebral, 56% da cabeça, 45% do tórax, e 40% do abdômen. O cinto de três pontos é o tipo mais comum do acessório e está presente em praticamente todos os carros, porém ele depende do uso correto.

Ações de conscientização

Para reverter o cenário atual, o professor de legislação cita uma série de medidas que podem salvar vidas e conscientizar a população amazonense. Implementar a disciplina de educação no trânsito para as crianças é uma das posturas que ele destaca como efetiva.

“Investimento em Educação e fiscalização são algumas das medidas que fariam diferença. Uma vez que se as crianças tivessem educação de trânsito, elas teriam o hábito de usar o cinto. Assim, quando se tornassem adultos no trânsito, levariam com elas o hábito de colocar o cinto”, comenta o professor.

Além disso, Rodrigo fala da importância das fiscalizações de trânsito mais severas para os passageiros do banco traseiro.

“Tem que ter mais blitz informativas e maior fiscalização, com aplicação de multas para as pessoas perceberem que além da vida, as pessoas podem perder dinheiro".

