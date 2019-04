Prefeito avalia andamento de pacote de obras em Manaus

Manaus - Em virtude do início do Plano de Obras que irá presentear a cidade de Manaus pelos seus 350 anos com a realização de várias intervenções em diversas áreas, o prefeito Arthur Virgílio Neto reuniu seu secretariado na noite desta quarta-feira (17), na sede da Prefeitura de Manaus, Compensa, Zona Oeste, para falar sobre o andamento dos trabalhos e o planejamento das obras que estão prestes a iniciar.

Um dos destaques foi a intervenção viária nesta quarta-feira, da avenida Constantino Nery, no trecho entre as ruas João Valério e Pará, sentido bairro/Centro, para possibilitar o avanço das obras do novo sistema viário da área, que irá interligar os bairros Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul, e São Geraldo, zona Oeste.

“Já fizemos o tapume e estamos criando todas as condições para que a obra deslanche para ser feita em regime de urgência, uma vez que os recursos existem”, explicou.

Participaram da reunião os secretários ligados a obras em suas secretarias, sejam elas em andamento ou a iniciar, e também consultores e técnicos que são fundamentais para os trabalhos.

“Será um grande salto que Manaus vai dar neste e no próximo ano. Este ano temos todos os recursos alocados, e para 2020, já estamos cuidando para garantirmos esse dinheiro da mesma forma. Serão tantas obras que devemos atingir um número próximo a 160”, destacou o prefeito, que estava acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko Ribeiro.



Ainda segundo o prefeito, o pacote de obras abrange diversas áreas como esporte e lazer, resgate do patrimônio histórico, educação e saúde, com foco na política para as mulheres.

“Também falamos de escolas, novos parques, requalificação do centro da cidade, Unidades Básicas de Saúde, e inúmeras obras que serão relevantes para todos, mas principalmente para as mulheres, que criam seus filhos e perceberão a preocupação que nós temos com educação, com creches e com uma qualidade de vida melhor para seus filhos”, finalizou o prefeito.

