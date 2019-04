Em alta velocidade, motociclista colide com moto na Constantino Nery

Manaus - Após perder o controle de sua motocicleta, um piloto identificado como Thierry de O. M., de 30 anos, ficou ferido depois de colidir com outra moto, no contrafluxo instalado na avenida Constantino Nery, bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul de Manaus. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste.

De acordo com os agentes de trânsito do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), o homem estava em alta velocidade quando se desequilibrou na moto. Ele bateu em alguns cones e só parou depois de colidir com a motocicleta de um agente que estava fazendo a orientação dos motoristas que passam pelo trecho interditado da via.

"Eu estava no canteiro central quando ouvi um barulho forte atrás de mim, percebi que tinha havido alguma colisão, ao virar vi que um motoqueiro invadiu parte da pista do contrafluxo e bateu na minha moto. De imediato isolei a área e pedi ajuda dos colegas, além de acionar o Samu", disse o agente, que preferiu não se identificar.

Ainda conforme o profissional, a vítima foi socorrida pelos paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e levado para o HPS João Lúcio. "O estado dele era bastante crítico, estava sangrando pelos ouvidos. O socorro chegou com bastante rapidez, agora é aguardar a perícia e verificar as câmeras de segurança do entorno para saber o que aconteceu de fato", concluiu o agente de trânsito.

