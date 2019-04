Vídeo: ônibus pega fogo dentro do terminal 1, em Manaus

Momento do incêndio | Autor: Isaias Goudinho

Manaus - Um ônibus do transporte coletivo de Manaus pegou fogo na manhã desta quinta-feira (18). O incêndio ocorreu dentro do Terminal de Integração da Constantino Nery (T1). Ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas do coletivo. Populares que passavam pelo local registraram o momento do incêndio.

Bombeiros controlando as chamas | Autor: Isaias Goudinho

De acordo com assessoria do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 9h45. A equipe do posto da rodoviária foi até o local e controlou as chamas. As causas do incêndio não foram repassadas.

Uma passageira do coletivo relatou ao Portal Em Tempo que, durante o trajeto até o terminal, o ônibus estava com um forte cheiro de pneu queimado.

"Quando paramos no terminal ouvimos uma explosão e começou a pegar fogo", contou a passageira.

Colaborou Isaías Goudinho

