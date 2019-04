Vídeo: barranco desmorona e preocupa moradores de Boca do Acre, no AM

Manaus - Os moradores do bairro Praia do Gado, no município de Boca do Acre (distante 950km de Manaus), pedem ajuda das autoridades devido erosões que ameaçam residências no local. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento exato em que o barranco desmorona diante dos moradores e a poucos metros de algumas residências de madeira.



Exatamente do local do deslizamento, na rua Tião leite, o morador da cidade Diego Cherry pediu uma resposta das autoridades, Prefeitura e Defesa Civil de Boca do Acre, que segundo ele, ainda não haviam ido dar uma assistência para a população.

Ele fala em vários pontos de erosão, ou seja, de desgastes da terra e consequentemente o desmoronamento dos barrancos. Pelo menos quatro casas já haviam sido desocupadas pela vizinhança.

O barranco próximo a casas em Boca do Acre | Foto: Diego Cherry

Uma das moradoras que precisou abandonar sua casa reclama no vídeo da ausência do prefeito e dos vereadores. “Os agentes da Defesa Civil vieram aqui, olharam e disseram que as caçambas estavam atoladas. Tivemos que carregar nossas coisas na chuva. O prefeito disse que não tinha caminhão. Eu estou na casa da minha mãe porque não tenho condições de alugar uma casa”, detalhou.

O que diz o prefeito do município?

O prefeito de Boca do Acre, José Maria Silva da Cruz, falou ao Portal Em Tempo que o município está passando pelo período de cheia, e a Prefeitura Municipal já está atendendo os moradores, juntamente com a Defesa Civil da cidade.

Questionado sobre o levantamento de quantas pessoas foram afetadas pela cheia, José Maria disse que o levantamento ainda não existe, mas que solicitou também o apoio da Defesa Civil Estadual, que deve fazer uma visita na próxima semana ao município.

Leia mais:

Casa desaba parcialmente durante forte chuva em Manaus

Susto na estrada motorista e passageiros escapam da morte em Manaus