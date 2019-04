Assédio leva mulheres a optar por motoristas do mesmo sexo em Apps

Manaus - O Uber completou dois anos de serviço na capital amazonense e em algumas cidades na região metropolitana. Com mais de 382 mil usuários em Manaus, a atividade é fonte de renda para muitos motoristas na cidade e uma opção para quem utiliza o serviço. Após ouvir que amigas e conhecidas passaram por situações constrangedoras e até de assédio dentro de veículos que prestam o serviço, Melissa Rabelo, de 25 anos, começou a atendê-las em seu carro particular.



Foi pensando na segurança das mulheres que não se sentem seguras ao trafegar com homens, que a estudante universitária Melissa Rabelo começou a ofertar uma espécie de “Uber particular”. Inicialmente, o trabalho começou com as amigas, mas depois ela viu uma oportunidade de conseguir renda extra e pagar a faculdade.

Melissa Rabelo concilia rotina com os estudos. | Foto: Ione Moreno





“Eu comecei a pouco tempo, mas ‘pego’ muita corrida para o aeroporto e saída de festa porque as meninas têm medo de andar com um homem no Uber. Esse serviço eu já fazia para algumas amigas”, fala.

A iniciativa possui um objetivo simples: economizar para a festa de formatura e quaisquer despesas que venham com ela. A motorista está no último ano da faculdade de Odontologia. Por isso, as corridas são feitas, até no máximo, às 17h30. Após sair da faculdade, a jovem volta a atender as demandas.

Melissa conta que começou a nova atividade em janeiro por causa da necessidade que a formatura exige. Mesmo atendendo apenas o público feminino, Melissa toma certos cuidados nas viagens.

“O meu público é voltado para as mulheres. Já para os casais, depende da situação. Geralmente aceito casal com filhos ou com pet, também os casais que eu conheço. Agora, casais que estão saindo da festa, que acabam indo para bairros distantes ou que tenha alguma programação noturna que não envolve crianças, eu não aceito. Querendo ou não, eu sou mulher também e tomo cuidado”, fala.

Melissa Rabelo está juntando dinheiro para pagar a formatura | Foto: Ione Moreno





Quanto ao preço, Melissa segue a tabela do Uber. Porém, dependendo do percurso, ela adiciona um valor que varia entre R$ 5 a R$15 para ajudar na gasolina. As corridas não partem de um ponto de partida específico, entretanto, as saídas de festas e aeroporto são previamente agendadas.

Melissa não é cadastrada no aplicativo, por isso, conta com a ajuda de divulgação nas redes sociais para aumentar o número de viagens. No entanto, ela estuda entrar na plataforma ainda esse ano e, assim, conseguir pagar a formatura.

Casos de assédio

A jornalista Naritha Migueis utiliza o serviço todos os dias e relata que sente insegurança quando o motorista é homem, principalmente quando a conversa com o condutor não se desenvolve como o planejado.

“Eu me sinto segura quando vejo que a motorista é uma mulher, seja uma corrida com 99Pop ou Uber. Se tivesse um aplicativo só para mulheres seria bem melhor e evitaria que fôssemos assediadas. Sabemos que estamos sempre correndo um risco maior por sermos mulheres”, fala.

Para ela, um aplicativo exclusivo apenas com motoristas e clientes mulheres resolveria a maior parte dos problemas que o público feminino enfrenta. E, é claro, também serve para empoderar essas mulheres.



“Seria muito interessante um aplicativo com os mesmos valores utilizados nesses aplicativo, sei que já o serviço em outros estados. Várias pessoas desistiram de terem carro ou evitam andar no próprio carro por economia. As mulheres precisam se unir e nós sabemos que nosso caminho tem muito mais obstáculos que os homens, infelizmente”, fala.

Caso real

A comerciária Bruna Ferreira, de 33 anos, conta que já sofreu com algumas piadas e até investidas diretas de alguns motoristas.

"Não sei se acontece só comigo, para ser bem sincera, mas eu já passei por situações que me deixaram mal por andar com motoristas de aplicativos. Em uma das ocasiões, o motorista ficou perguntando se eu era solteira, disse que não acreditava que uma mulher bonita podia estar sozinha, falou do meu perfume e até do meu decote. Fiquei sem graça, mas tentei ser simpática, fingindo que aquilo era normal, mas doida para que a viagem chegasse ao fim. Eu não tomei uma atitude na hora porque não queria ser surpreendida com alguma ação mais bruta dele", relatou.

Bruna conta que em outra ocasião, o motorista tentou uma aproximação e, ao ser ignorado, começou a dizer que tinha envolvimento com o crime.

"Esse foi o caso que mais me assustou. Ele tentou uma aproximação e eu ignorei, fiquei calada. Ao perceber que não teria minha atenção, ele começou a dizer que tinha um problema com um tio que supostamente trabalharia no mesmo local que eu (ele me buscou na frente da empresa). Depois disse que fazia parte de um grupo de extermínio, mas que matava apenas bandidos. Eu comecei a suar frio e fiquei orando para chegar ao ponto final. Depois que desci do carro, ele ainda ficou alguns minutos na frente da loja que eu entrei. Eu só sai quando ele foi embora", contou.

O número de denúncias é pequeno a frente da quantidade de corridas realizadas | Foto: Divulgação





A comerciária contou que nos dois casos deu notas baixas aos motoristas após o fim das corridas, mas decidiu não denunciar porque não tinha como comprovar os assédios. Mesmo com medo, ela ainda usa os aplicativos, mas investe em algumas táticas.

"Eu continuo usando os aplicativos, mas agora sento no banco de trás, principalmente quando estou sozinha, e dou apenas boa noite. Coloco os fones de ouvido e finjo estar ouvindo música, assim evito que falem comigo. Coloco o telefone para gravar para ter provas de um novo assédio e também optei pelo pagamento no cartão, assim saio logo do carro".

Bruna sabe que suas experiências ruins com os condutores não refletem a totalidade dos serviços oferecidos pela maioria dos motoristas do aplicativo. "Eu sei que a grande maioria trabalha direitinho e por acreditar no serviço é que ainda utilizo os aplicativos. Em todas as áreas há aqueles que trabalham direitinho e os que mancham a profissão. As mulheres precisam ficar atentas".

Segurança

A maioria dos clientes desse tipo de serviço relata que não é comum passar por situações como as descritas pelas fontes desta matéria. Os dois aplicativos citados pela reportagem contam com canais de denúncias para casos de assédios e outras situações fora do comum.

"Você tem direito de se deslocar com segurança. De procurar por oportunidades. De se conectar com pessoas e lugares que são importantes para você. É por isso que nosso foco é desenvolver tecnologias e descobrir maneiras de manter você ainda mais seguro", diz a Uber no seu site oficial.

Os motoristas devem seguir os critérios rigorosos do Código de Conduta estipulado pelas empresas que oferecem o serviço. Em casos confirmados de assédio e afins, o motorista denunciado é excluído da plataforma. Os clientes também devem seguir inúmeras normas, com o risco de serem excluídos dos sistemas se elas forem descumpridas. A cliente vítima também pode denunciar o caso à polícia.

