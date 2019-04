Peritos do AM decidem paralisar atividades na segunda-feira (22)

Os peritos farão nova assembleia no dia da paralisação | Foto: Divulgação

Manaus - Reivindicando um reajuste de 28%, os 172 peritos que atuam no Estado do Amazonas irão paralisar as atividades na próxima segunda-feira (22), das 8h até as 14h. A paralisação de advertência foi decidida em assembleia realizada na manhã desta quinta-feira (18), no Instituto Médico Legal (IML), na Cidade Nova. A categoria pede o pagamento da data-base por parte do Governo do Estado.

A presidente do Sindicato dos Peritos Oficiais do Amazonas (Sinpoe-AM), Viviany Pinto, a categoria não tem um reajuste desde 2015. Segundo ela, foi feita uma reunião na última sexta-feira (12) com o assessor da Secretaria de Políticas Governamentais.

“Tivemos uma reunião de duas horas com o doutor Rodrigo, explanado todas as mazelas da perícia e todos os pleitos. Ele ficou de levar essas demandas para o governador, mas até agora não tivemos nenhuma resposta se quer”, disse.

De acordo com Viviany, a categoria está disposta, caso seja viável para o Governo Estadual, parcelar o valor do retroativo. A data-base da categoria vence sempre no dia 21 de abril de cada ano. Com a paralisação, serão afetados os serviços no Instituto Médico Legal, Instituto de Identificação e o Instituo de Criminalística.

Por lei, atividades essenciais como a dos peritos, que se enquadra em cargo de polícia, não tem o direito reservado à greve. Mas caso o Governo do Estado não der uma resposta, na segunda-feira, a categoria realiza uma nova assembleia, para decidir sobre possíveis outras paralisações de advertência.

