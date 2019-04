Celebrações religiosas marcam Sexta-feira da Paixão em Manaus

Manaus - Nesta sexta-feira, as celebrações iniciam às 7h30 com o Ofício Divino da manhã, até às 8h30. Às 9h acontecerá a Via Sacra, da Catedral (Igreja da Matriz) até o Santuário de Fátima, no bairro Praça 14 de Janeiro, zona Centro-Sul.

No período da tarde, às 15h, acontecerá a Celebração da Paixão, na Catedral. A programação continuará às 16h15 com a Meditação das Sete Dores de Nossa Senhora. Simultaneamente, às 16h, a procissão de Nosso Senhor Morto deixará o Santuário de Fátima e seguirá para a Catedral, onde deverá chegar às 17h30, encerrando as celebrações da Sexta-Feira da Paixão de Cristo.

A programação da Semana Santa continua no Sábado Santo, 20/4, quando a Catedral estará aberta para meditação pessoal. Das 17h30 às 18h40, terá um momento musical com cancioneiro popular e às 19h a Vigília Pascoal.

Promovida pela Catedral Metropolitana de Manaus Nossa Senhora da Conceição, as procissões da Via Sacra e Cristo Morto contam com o apoio da Prefeitura de Manaus.

* Com informações da assessoria

