Lembrando a cruz, fiéis participam de Via Sacra no Centro de Manaus

Manaus - A tradicional procissão da Via Sacra mobilizou aproximadamente cinco mil fiéis católicos na manhã desta Sexta-Feira Santa (19). A programação começou às 7h30 com o Ofício Divino, na Catedral de Nossa Senhora da Conceição, a Igreja Matriz, no Centro de Manaus. Desse mesmo local partiu a caminhada da Via Sacra, em direção ao Santuário de Fátima, no bairro Praça 14, Zona Sul da capital.

O padre Hudson Ribeiro, pároco da Catedral de Nossa Senhora da Conceição, disse que a Semana Santa, além de proporcionar a meditação, também aborda todos os anos temas relevantes da sociedade. Nesta edição, a Semana Santa e a Campanha da Fraternidade buscam incentivar o cristão a ter maior participação na elaboração de políticas públicas, com o tema "Fraternidade e Políticas Públicas".

Veja a live da chegada ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima

"A temática é refletida durante todas as estações. Onde faltam políticas públicas, ou são ausentes, ou não são respeitadas, há sinais de morte, a dignidade humana é ferida, ou não existe. Então onde a gente vê sinais de morte e dignidade ferida, é Jesus crucificado", explicou o pároco Hudson Ribeiro.

Segurança

Um forte esquema de segurança foi montado com auxílio de guarnições da Polícia Militar, e apoio de guardas de trânsito do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans).

A domestica Vilcimar da Silva, de 45 anos, disse que todos os anos acompanha a celebração. "É um prazer imenso para mim, em nome de toda minha família participar das celebrações da Semana Santa. É uma forma de caminhar em direção a salvação, e mostrar para Cristo que da mesma forma que ele sempre está presente, nós também estamos. Faça sol, faça chuva, estarei aqui", disse a fiel.

A programação continua pela parte da tarde. Às 15h acontece a celebração da Paixão do Senhor, na Catedral de Nossa Senhora da Conceição, no Centro. No mesmo horário, a Procissão de Nosso Senhor Morto sai do Santuário de Fátima, na Praça 14, em direção a Igreja Matriz, no Centro.

No sábado (20), a Catedral recebe a Vigília Pascal a partir das 19h, e no domingo (21), acontece a missa de celebração da Páscoa do Senhor, a partir das 7h30 da manhã.

Edição: Lucas Vítor Sena

