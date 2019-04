Motorista mata pedestre e some sem deixar pistas na BR-174

Manaus - Um senhor identificado como Francisco Chagas da Silva, de idade não revelada, morreu após ser atropelado por um veículo não identificado na rodovia federal BR-174, que liga Manaus a Presidente Figueiredo. O acidente aconteceu na madrugada desta Sexta-feira Santa (19), por volta das 0h30.

De acordo com informações da Central da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu na altura do quilômetro 2, de acordo com a demarcação da antiga quilometragem. Na nova, seria na altura do quilômetro 885,2. Não há informações do veículo, o que provavelmente possa ter se evadido do local após o atropelamento.

O Instituto Médico Legal (IML) e o Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) compareceram ao local para os procedimentos de perícia. O corpo foi removido e o caso deve ser investigado. Até a publicação desta matéria, não havia pistas de quem poderia ter sido o culpado.

