Motorista perde controle, atinge poste e outro carro na AM-070

Carro fica destruído após motorista perder o controle | Foto: Reprodução





Manaus - No começo da tarde desta sexta-feira (19), um motorista perdeu o controle do carro na Rodovia Manoel Urbano, sentido Iranduba, e atingiu um poste na via. Outro carro que trafegava pela via também foi atingido.

De acordo com a PM, o condutor não se encontrava em alta velocidade e nem alcoolizado. A pista molhada teria sido a responsável pelo motorista ter perdido o controle da direção.

Carro foi atingido após motorista perder o controle | Foto: Reprodução





Ainda de acordo com a PM, os danos foram apenas materiais. Os envolvidos no acidente saíram ilesos. O poste caiu na via após ser atingido.

O trânsito no local já foi normalizado, com as vias sendo desobstruídas com a retirada dos veículos e do poste.

Poste fica caído na Rodovia Manoel Urbano após ser atingido. | Foto: Reprodução





