Jovem morre afogado após mergulho em balneário na Zona Leste

O corpo da vítima foi levado para a base do Pelotão Fluvial, de onde foi removido pelo IML | Foto: divulgação

Manaus - Após desaparecer durante um mergulho nas águas do Rio Negro, um jovem de 20 anos foi encontrado morto na tarde deste sábado (20). O afogamento ocorreu em um balneário, no bairro Puraquequara na Zona Leste de Manaus.

O corpo do jovem foi resgatado pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), que foi acionado por um irmão da vítima.

A equipe do CBMAM informou que a vítima estava nadando e desapareceu durante um mergulho. O afogamento aconteceu por volta das 12h30, após quase uma hora de buscas, por volta das 13h20, a equipe de resgate encontrou o cadáver.



O corpo da vítima foi levado para a base do Pelotão Fluvial, na avenida 7 de Setembro, Centro da capital amazonense, e depois encaminhado para a sede do Instituto Médico Legal (IML).

