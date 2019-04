Fasub leva chocolate e alegria para crianças carentes de Manaus

A coordenação de eventos da Federação Amazonense de Luta Livre Esportiva (Fasub) realizou na sexta-feira e sábado, dia 19 e 20 de abril, a ação social de Páscoa com o título: "Jesus, o verdadeiro sentido da Páscoa", no Prosamim Mestre Chico II, localizado na avenida Ramos Ferreira, Parque residencial Manaus localizado na Avenida Tefé e na tarde de sábado uma visita ao GACC. Para levar às crianças carentes o espírito da Páscoa.

Além de trabalhar incentivando e formando atletas com a Luta Livre no Amazonas, a Fasub realiza estas ações socais há 15 anos em localidades onde há crianças carentes que não tem a oportunidade de comemorar de forma mais feliz, a Páscoa.

Ao todo, 180 crianças receberam o ovos de chocolate | Foto: Divulgação

Na ação as crianças puderam participar de brincadeiras com a professora Juliana Gonçalves e interagir com o Coelinho da Páscoa. As crianças puderam brincar, tirar fotos e se divertir com o personagem.

Ao todo foram arrecadados e distribuídos cerca de 180 caixas de chocolates na ação é atendeu cerca de 180 crianças. Vinte crianças participaram da ação no GACC (Grupo de apoio à criança com câncer), participaram de brincadeiras e distribuição de chocolates durante a visita à instituição.

"Pra mim é uma grande satisfação em poder ajudar e levar alegria para muitas crianças, essas ações realizo há mais de 15 anos. E vejo como e grande a necessidade de muitas famílias e muitas delas não tem condições de comprar um chocolate para os filhos. É muito bom sentir o Amor", afirma a professora Juliana Gonçalves Aleixo, coordenadora do evento.

