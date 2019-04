Peritos do AM paralisam atividades por 24h nesta segunda-feira (22)

Manaus - Os Peritos Criminais, Legistas e Odontolegistas do Amazonas realizam nesta segunda-feira (22) uma paralisação de advertência, em virtude do não pagamento da data-base de 2015 a 2018 da categoria por parte do Governo do Estado. A mobilização está marcada para às 8h, no estacionamento do Instituto de Criminalística (IC), na Zona Norte de Manaus, onde o Sindicato dos Peritos Oficiais do Amazonas (Sinpoe-AM) deve realizar uma Assembleia permanente durante todo o dia.

A mobilização desta segunda deve paralisar boa parte dos serviços prestados pelos Peritos, resguardando apenas alguns que a categoria julga como essenciais. Já na quarta-feira, quando passará a valer a Operação Cumpra-se a Lei, os serviços também devem ficar mais lentos, já que os Peritos não farão esforços acima dos exigidos por lei para realizar os trabalhos da perícia do Estado.

De acordo com a presidente do Sinpoe-AM, Viviany Pinto, a paralisação é uma resposta ao descaso e falta de respeito do Governo com os Peritos.

“Estamos tentando sentar com o novo governo desde o começo de fevereiro para negociar as datas-base atrasadas, de 2015 a 2018, mas, infelizmente, só conseguimos contato com a assessoria do vice-governador na última terça-feira. Os Peritos não entendem essa falta de isonomia no tratamento com os servidores da Polícia Civil, visto que a classe de delegados foi contemplada na segunda-feira passada com todas as datas-base”, disse Viviany.

