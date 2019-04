Alerta: prédios históricos de Manaus correm risco de pegar fogo

Manaus - Os incêndios que ocorreram na Catedral de Notre-Dame de Paris, na França, e Museu Nacional, no Rio de Janeiro, retratam o descuido com a manutenção de infraestruturas, fiações elétricas obsoletas e com a questão histórica de uma sociedade. Não muito distante dessas duas tragédias, alguns prédios históricos de Manaus também podem ter o mesmo destino de ambos os sinistros ocorridos recentemente no Brasil e Europa.

De acordo com o engenheiro civil Luiz Neto, para a manutenção de um prédio é imprescindível que o Estado ou empresas privadas façam periodicamente a revisão estrutural, elétrica e de hidráulica de um lugar. “Esses são requisitos básicos para a manutenção. Aqui no Amazonas para não acontecer esses fatos lamentáveis que abalaram o mundo existe a necessidade de um estudo mais aprofundado nos monumentos históricos e também um trabalho rigoroso de órgãos estaduais, municipais e federais na conservação desses prédios”, afirma Neto

Prédio da Alfândega

O prédio da Alfândega do Porto, no Centro Histórico de Manaus, é um desses casos que podem virar tragédia no Estado. Ele já foi alvo de denúncias para o Ministério Público do Trabalho (MPT) e Ministério Público Federal (MPF). Em um Laudo Técnico de Condições de Segurança do Trabalho e Higiene Ocupacional do prédio obtido com exclusividade pelo EM TEMPO, engenheiros revelaram que o local possui instalações elétricas com emendas improvisadas e mal isoladas, uma grande quantidade de condutores elétricos e cabos de rede de dados expostos e sem proteção, além de disposição inadequada e insuficiente de tomadas.

Parte de dentro da igreja da Matriz | Foto: Thiago Monteiro

Os pisos e forros também apresentam irregularidades, conforme apontam os laudos. A fixação das lâminas metálicas do forro têm falhas e as tábuas de madeira do piso estão se desprendendo e encontram-se secas, favorecendo a condição de risco de incêndio. Os documentos indicam ainda iluminação deficiente e que não existe ventilação natural no prédio. Segundo os laudos, metade das instalações sanitárias estão interditadas, facilitando a permanência de insetos proliferadores de doenças.

Nos documentos encaminhados ao MPF são relatados ainda problemas como inexistência de brigada de incêndio, acessos, escadas e saídas de emergência, o que dificultaria a fuga em caso de incêndio. Não há plano de emergência, caixa de primeiros socorros e todo o sistema de combate a incêndio apresenta anormalidade.

Teatro na legalidade

Em conformidade com as normas vigentes, o Teatro Amazonas dispõe de bombeiros civis, que cumprem plantão 24 horas, e brigadistas capacitados pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), os cabeamentos passam por manutenções preventivas rotineiramente e o espaço dispõe de sistema de hidrantes, extintores, carretas de extintores, barras antipânico, rotas de fuga, saídas de emergência sinalizadas e panaria do palco antichamas. Ainda dentro dos procedimentos de prevenção, no início de cada evento, o Teatro veicula um vídeo com informações sobre as condutas a serem adotadas em caso de emergência.

Conforme a SEC, além da recente reforma do telhado do teatro (2018), e da troca de cabos do ar condicionado da plateia, em 2015, o órgão de cultura está atualizando as ações para a segurança do espaço, como a manutenção na subestação de energia, que se encontra em tratativas para realização em breve.

Brigada de Incêndio do Teatro Amazonas | Foto: Ione Moreno

A SEC, juntamente com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), tem ainda tomado iniciativas junto a fontes federais para captação de recursos para investimentos em projeto de atualização tecnológica do sistema de detecção e alarme, bem como de todo sistema de combate a incêndio.

Na Catedral Metropolitana de Manaus Nossa Senhora da Conceição, conhecida como Igreja da Matriz, fiações expostas, telhado precisando de reparos, forro com rachaduras aparentes e problemas hidráulicos. Esses são apenas alguns dos problemas visíveis encontrados no mais antigo templo católico do Estado.

Construída em 1695 por missionários carmelita, a igreja já foi palco de momentos históricos, como a solenidade de juramento à primeira Constituição Brasileira, realizada em 1824; a visita da Família Imperial Brasileira, em 1927; e a missa campal com o Papa João Paulo II, em 1980. Porém, de acordo com o padre Joaquim Hudson Ribeiro, há três anos como pároco da Catedral, ele nunca foi procurado por autoridades do Estado para conversar sobre as reformas que são necessárias no local.

Escadaria e a estrutura da Igreja Matriz | Foto: Marcely Gomes

“Essa manutenção é uma preocupação nossa. Esse templo religioso faz parte do patrimônio histórico do Amazonas. O prédio tem que ter manutenção e reformas para que seja conservado. Nossa maior preocupação gira em torno das instalações. A elétrica precisa ser revisada com urgência. A parte hidráulica também. Temos que nos prevenir para que tragédias não aconteçam. Podemos ver o que aconteceu com Notre-Dame”, disse o pároco, que informou que a igreja vem se mantendo com os próprios recursos

Em 1988, a Catedral foi tombada como Monumento Histórico Estadual pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Além disso, o local é rota de turistas que visitam a igreja e o seu museu, que apresenta um pouco de sua história. Por isso, a igreja responde também a Secretaria do Estado de Cultura (SEC-AM). Apesar disso, o apoio dos órgãos públicos é zero.

“A igreja se mantém com os recursos próprios que são oriundos dos féis que doam para que o prédio seja mantido. Temos pouca atenção na questão do investimento, fiscalização e supervisão dos órgãos em relação ao prédio. Nunca sabemos quanto foi designado ao patrimônio histórico religiosos, grupo em que a catedral está inserida. Precisamos de uma revisão urgente da parte elétrica. Os custos de manutenção na catedral são altíssimos e não temos investimento de nenhum órgão público”, concluiu. Vale lembrar que em 1850, a Catedral foi totalmente destruída por um incêndio.

Catedral Metropolitana de Manaus Nossa Senhora da Conceição, no Centro, precisa de reformas na parte elétrica | Foto: Thiago Monteiro

Igreja de São Sebastião

Com capacidade para comportar centenas de pessoas, a Igreja de São Sebastião e São Francisco de Assis é uma das mais visitadas de Manaus e disputadas para casamentos. Acontece que após o desastre de Notre-Dame, fiéis que comparecem em celebrações na São Sebastião estão se perguntando sobre as reais condições da igreja amazonense. “Nunca vi hidrantes aqui perto e o que preocupa é que São Sebastião também faz parte da história de Manaus por ser uma das primeiras. Além disso, tem muitas imagens de santos, lustres e pinturas que já têm uma certa idade e deixar isso tudo correndo um risco que pode ser evitado com medidas preventivas, faz a gente repensar e lembrar do que aconteceu na França”, disse a fisioterapeuta Lauriê Renata de Oliveira, 42.

Outro ponto questionado por alguns fiéis, é com relação às saídas de emergência do local. “Por ser uma igreja pequena e bem localizada, ela vive lotada e só possui uma grande entrada e saída de fiéis, que a principal. As outras entradas laterais e são pequenas e eu acredito que ela poderia ser melhor sinalizada”, disse a estudante Giovanna Pantoja, 19.

