Menino de 9 anos morre afogado em balneário no interior do Amazonas

O corpo foi removido para o IML de Parintins | Foto: Divulgação

Parintins (AM)- Uma criança de nove anos morreu afogada em um balneário, localizado na comunidade de Vila Amazônia, Zona Rural de Parintins ( a 369 Km de Manaus). O fato aconteceu na tarde deste domingo (21).

Um tenente e um subtenente do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), que estavam de folga no local, foram informados sobre o desaparecimento do menino e tentaram auxiliar nas buscas.

Conforme a assessoria de imprensa do CBMAM, o tenente foi até a base da 3ª Companhia Independente Bombeiro Militar (CIBM) e acionou um mergulhador, porém quando a equipe retornou para o balneário o corpo da criança já havia sido encontrado.

O corpo foi encontrado uma hora depois do desaparecimento. Após o resgate o cadáver foi removido para o necrotério do hospital do município.

Leia mais

Jovem morre afogado após mergulho em balneário na Zona Leste

Grávida de 7 meses morre ao tentar salvar filho de afogamento