Grave acidente entre ônibus deixa mais de 10 pessoas feridas em Manaus

Manaus - Um grave acidente de trânsito envolvendo dois ônibus do transporte coletivo de Manaus deixou pelo menos 12 pessoas feridas, na manhã desta segunda-feira (22). O acidente aconteceu por volta das 5h20, na avenida Buriti, no bairro Distrito Industrial, na Zona Sul de Manaus.

Um ônibus da empresa Expresso Coroado, que estava parado para embarque e desembarque de passageiros, foi atingido na traseira por outro coletivo, da empresa Rondônia do Grupo Eucatur.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, 10 pessoas ficaram com escoriações leves e não precisaram serem levadas para o hospital. Entretanto, duas vítimas que estavam com fortes dores foram encaminhadas para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul, e para o Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste. Seis ambulâncias, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram usadas inicialmente no local do acidente.

Uma das vítimas ficou presa às ferragens e precisou ser retirada com a ajuda dos bombeiros.

Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) e policiais militares aturam no local do acidente.

