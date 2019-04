Adolescente de 15 anos morre afogado em balneário no Tarumã

Manaus - O adolescente Jefte Felipe Souza dos Santos, de 15 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (22), após se afogar em um balneário no igarapé Tarumã-Açu, na região do Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.

Jefte Felipe estava desaparecido desde a tarde de domingo (21), quando decidiu atravessar a nado o igarapé com um primo, de nome não divulgado. Durante travessia, o adolescente mergulhou e não retornou mais para a superfície.

Segundo informações do sargento B. Nogueira, a corporação do Corpo de Bombeiros, com base no Pelotão Fluvial, localizado na avenida Sete de Setembro, bairro Centro, Zona Sul, recebeu a ocorrência do desaparecimento por volta das 14h.

Os mergulhadores iniciaram as buscas pelo jovem até às 21h do mesmo dia, mas sem sucesso. Na manhã de hoje, a equipe retomou as buscas e por volta das 8h e localizou o corpo do jovem boiando nas águas do igarapé.

O corpo da vítima foi removido até a base do Pelotão Fluvial, onde posteriormente foi entregue para uma equipe do Instituto Médico Legal (IML). A causa da morte será confirmada através do exame de necropsia.

